Arsenal regressa às vitórias fora de casa na Liga

Oito jogos depois, o Arsenal voltou a ganhar fora de casa para a Premier League. No terreno do Southampton, os “gunners” venceram por 0-2 e aproveitaram a derrota do Sheffield United para se colocarem a um ponto do oitavo lugar e a seis da zona europeia.

O Southampton até fez mais remates (nove contra oito) e teve mais posse de bola (56% contra 44%), mas foram os londrinos a levar a melhor. Na primeira parte, Edward Nketiah (que remeteu Alexander Lacazette para o banco) inaugurou o marcador, aos 20’, e no segundo tempo o Arsenal voltou a dispor de um par de ocasiões de golo.

Numa delas, o guarda-redes Emiliano Martínez isolou Aubameyang com um pontapé longo e preciso; noutra consumou-se o 0-2, já depois da expulsão de Jack Stephens (85'), com Joseph Willock a responder da melhor forma a uma primeira defesa incompleta de Alex McCarthy.

Desta forma, o Arsenal regressou aos triunfos fora de portas no campeonato, algo que tinha acontecido pela última vez no dia 9 de Dezembro de 2019, no terreno do West Ham (1-3), ainda era Fredrik Ljungberg o treinador.

Quanto ao Burnley, reagiu da melhor forma à goleada sofrida na jornada anterior, diante do Manchester City (5-0), e derrotou o Watford, por 1-0. Num jogo em que os anfitriões fizeram apenas uma substituição, o avançado Jay Rodriguez (que tem dupla nacionalidade, inglesa e espanhola) assinou o golo do triunfo, aos 73’, fazendo o sexto da conta pessoal na prova.

Este resultado permite ao Burnley consolidar a posição a meio da tabela, com 42 pontos, ao passo que o Watford continua somente um ponto acima da zona de despromoção.