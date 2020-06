Como é Que o Bicho Mexe está de volta no domingo

Será uma edição especial de Como é Que o Bicho Mexe, o “programa” de Bruno Nogueira no Instagram que está de regresso no próximo domingo, dia 28 de Junho, pelas 23h, através da sua conta @corpodormente. O anúncio foi feito pelo humorista naquela rede social e partilhado por alguns daqueles que foram presença habitual no “programa”, como o actor Nuno Lopes ou o interlocutor Nuno Markl.

A rubrica de Bruno Nogueira, que juntou online milhares de espectadores de várias gerações em tempos de confinamento devido à pandemia de covid-19, tornou-se uma “referência” e até mesmo um “caso de estudo”, depois de o último “episódio” ter atingido (no seu pico) cerca de 175 mil visualizações em tempo real.

Foi na noite de 15 de Maio que os fãs dos directos do humorista colocaram luzes nas varandas e janelas das suas casas, como se fosse Natal, e despediram-se da primeira temporada do projecto, num episódio que contou com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo e Salvador Sobral e terminou no Coliseu de Lisboa na companhia daqueles que fizeram parte desta viagem.

À data, depois de dois meses de lives, Bruno Nogueira anunciou que iria fazer uma pausa, mas prometeu que não ia deixar o bicho morrer. Não é um adeus, é “um até já”, repetia o humorista. Cumpre-se agora a promessa.