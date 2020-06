Há doentes com covid-19 que ficaram diabéticos. Será uma infeliz coincidência?

Há alguns doentes que tiveram covid-19 e depois desenvolveram diabetes de tipo 1. Pode ser uma infeliz coincidência ou uma grave (e até rara) sequela da infecção, mas esta suspeita relação foi detectada em alguns doentes e já despertou a atenção dos cientistas. Uma equipa internacional de investigadores criou mesmo um registo global de diabetes associada à covid-19 que pode ajudar a esclarecer esta hipótese. Chama-se CoviDiab.

A relação pouco feliz entre diabetes e a covid-19 foi estabelecida muito cedo, no início desta epidemia, com a definição dos grupos de risco onde, entre outras doenças crónicas, se incluíam os diabéticos por causa das taxas de mortalidade mais elevadas neste grupo de pessoas. No entanto, o que agora os investigadores estão a investigar é uma possível ligação da diabetes ao SARS-Cov-2 que surgirá depois da infecção viral.

A acumulação de diferentes pistas que sugerem uma possível relação de causalidade entre a covid-19 e a diabetes é relatada numa notícia publicada esta semana no site da revista Nature. Aqui, é contada a história de Finn Gnadt, um jovem alemão com apenas 18 anos que teve covid-19 e parecia ter escapado ileso. No entanto, alguns dias depois da doença, Finn Gnadt começou a sentir-se muito cansado e com uma sede insaciável, conta o artigo. Acabou por ser diagnosticado com diabetes de tipo 1 e o seu médico, Tim Hollstein, do Hospital Universitário Schleswig-Holstein, em Kiel, sugeriu que este súbito aparecimento da doença poderia estar ligado à infecção viral que lhe antecedeu.

Aquilo que poderia ser apenas uma infeliz coincidência foi ganhando outros contornos com uma série de análises que mostraram danos nas células produtoras de insulina após a infecção com o SARS-Cov-2.

Os poucos casos detectados até agora indicam que se pode tratar de um efeito colateral raro, mas os doentes que manifestaram este tipo de sequela são já em número suficiente para que esta relação seja investigada com cautela. O registo CoviDiab pode ajudar nesta tarefa. Trata-se de um esforço conjunto que reúne cientistas de vários países e que tem como objectivo específico “estabelecer a extensão e as características de diabetes de início recente relacionadas com a covid-19 para investigar sua patogénese, gestão e prognóstico”. A base de dados também vai reunir informações sobre os casos de graves distúrbios metabólicos em situações de diabetes preexistente.

“Dada a história muito recente do contacto humano com a covid-19, esse registo vai ajudar-nos a entender rapidamente como a diabetes relacionada com a covid-19 se desenvolve, a sua história natural e a melhor forma de gerir estes casos”, lê-se no site do CoviDiab. A lista dos peritos envolvidos no projecto tem mais de vinte nomes de investigadores em vários países, nenhum deles em Portugal.

Paul Zimmet, que se dedica ao estudo das doenças metabólicas na Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália, é um dos especialistas citados na notícia da Nature e que está envolvido neste registo global como investigador-principal. “A diabetes já é uma pandemia como a pandemia da covid-19. As duas pandemias podem colidir”, refere o cientista na notícia.

Além de Finn Gnadt, o artigo fala numa “mão cheia” de pessoas que desenvolveram diabetes depois de terem sido infectadas pelo SARS-Cov-2 e em “dezenas” de outras pessoas com covid-19 que foram parar ao hospital com níveis de açúcar no sangue extremamente elevados e com a presença de corpos cetónicos (cetonas), uma substância química produzida pelo organismo quando falta insulina. “Às vezes, na ciência, começa-se com muito pouco para perseguir uma hipótese”, admite Paul Zimmet.

Mais pistas

Os investigadores ainda têm poucos casos para estudar e investigar, mas há outras pistas. No passado, um outro coronavírus que também causa síndrome respiratória aguda (SARS) foi estudado com mais detalhe e foram publicados artigos científicos que o associaram a doenças auto-imunes como a diabetes de tipo 1. Por outro lado, no complexo sistema que controla os níveis de açúcar no sangue no nosso organismo encontra-se uma conhecida proteína chamada ACE2 que, já se demonstrou, é usada pelo SARS-Cov-2 para infectar as células de um hospedeiro.

As pistas mais recentes, refere o artigo da Nature, surgiram num estudo experimental que usou miniatura de pâncreas criados em laboratório e que foram transplantados para ratinhos, que depois foram infectados com SARS-Cov-2. “Estudos clínicos recentes mostram uma forte associação entre covid-19 e diabetes. Descobrimos que as células beta pancreáticas humanas e os organóides do fígado são altamente permissivos à infecção por SARS-Cov-2”, lê-se no artigo publicado na revista Cell Stem Cell a 19 de Junho.

Em resumo, o trabalho mostra que o vírus pode danificar a função de células com um papel decisivo nas diabetes, seja por causar a morte destas células directamente ou, por outro lado, através do despertar de uma resposta imunitária que acaba por se traduzir num ataque a estas células. Além dos danos causados no pâncreas, os investigadores concluíram ainda nas suas experiências com ratinhos que o fígado, que guarda e liberta açúcar para a corrente sanguínea quando detecta insulina, também é afectado por este vírus.

Apesar das pistas, há investigadores que preferem ser mais cautelosos. “Precisamos de estar atentos às taxas de diabetes nas pessoas que tiveram antes covid-19 e determinar se essas taxas estão a ficar mais altas e acima dos níveis que são expectáveis”, diz Naveed Sattar, um investigador da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, citado pela Nature. Outros especialistas referem que é preciso esperar por estudos epidemiológicos bem desenhados e pelos resultados de trabalhos experimentais que explorem as hipóteses levantadas.

Em cima da mesa estão várias hipóteses. O SARS-Cov-2 pode induzir o desenvolvimento de diabetes de tipo 1 ou de outra nova forma de diabetes? E será que este súbito problema de saúde é uma marca da covid-19 que fica para sempre ou um dano colateral que pode ser reversível? O SARS-Cov-2 causa diabetes ou “apenas” piora este problema de saúde? Ou as duas coisas? O que é que a infecção do SARS-Cov-2 faz às pessoas pré-diabéticas? Se esta relação existir o que é que implica? Há danos directos nas células-chave que controlam os níveis de açúcar no sangue ou esta é uma das possíveis consequências de um estado inflamatório geral que pode impedir que o pâncreas cumpra a sua função na detecção da glucose e libertação de insulina? Seja como for, a indiscreta relação entre covid-19 e diabetes levantou suspeitas que justificam que seja investigada.