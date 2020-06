Covid-19. Agência Europeia do Medicamento recomenda comercialização do remdesivir na Europa

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) recomendou a aprovação condicional ao tratamento antiviral da empresa de biofarmacologia norte-americana Gilead Sciences, o remdesivir, para uso em doentes de covid-19, que já é usado em Portugal. Isto faz deste o primeiro tratamento para a covid-19 a ter uma recomendação para autorização de comercialização no continente europeu.

A EMA anunciou esta quinta-feira que o seu comité de medicamentos para uso humano recomendou o uso deste fármaco em adultos e adolescentes a partir dos 12 anos com pneumonia e que precisam de receber oxigénio. Ainda não se sabe qual é o preço deste medicamento na Europa.

A aprovação da EMA – que vem apenas semanas depois de uma rápida avaliação – significa que os médicos podem prescrever o fármaco da Gilead (com o nome comercial Veklury) na Europa uma vez aprovada pela Comissão Europeia, que normalmente segue as recomendações do comité de medicamentos para uso humano da EMA. A autorização de comercialização condicional permite que um fármaco seja vendido por um ano nos 27 países da União Europeia antes que todos os dados sobre a sua eficácia e efeitos secundários estejam disponíveis. A Gilead tem de submeter dados finais até Dezembro.

O medicamento já é utilizado em Portugal, sob condições estritas, devendo a Comissão Europeia tomar uma decisão sobre a recomendação da agência na próxima semana. Dessa forma, permitirá a venda do fármaco na União Europeia.

“O remdesivir é o primeiro medicamento contra a covid-19 com recomendação para ser usado na União Europeia”, segundo um comunicado da EMA, salientando que os estudos feitos demonstram que os doentes que o receberam se restabeleceram quatro dias mais rapidamente do que os outros casos graves de covid-19.

A procura por este fármaco aumentou depois de alguns resultados “promissores” nos ensaios. A Gilead espera ter uma oferta no mercado que exceda os dois milhões de doses até ao final do ano. Está ainda a planear começar a testar uma versão mais fácil de administrar e que seja feita por inalação deste medicamento. Por agora, a versão disponível será intravenosa.

O remdesivir já foi aprovado para situações de emergência em doentes com uma forma grave da doença nos Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul. Também já foi aprovado no Japão. A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou já a utilização do medicamento remdesivir em doentes com covid-19 em Portugal.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infectou quase dez milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, morreram 1549 pessoas das 40.415 confirmadas como infectadas, de acordo com o boletim desta quinta-feira da Direcção-Geral da Saúde.