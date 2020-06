Web Summit será em Dezembro. Evento online é certo, presencial será avaliado em Outubro

A Web Summit, cimeira de tecnologia que anualmente se realiza em Lisboa, vai decorrer este ano entre os dias 2 a 4 de Dezembro e vai receber até 100.000 participantes numa plataforma online, esclareceu a organização em comunicado esta quarta-feira. A parte offline do evento, isto é, presencial, será avaliada em Outubro, tendo em conta a situação da pandemia de covid-19.

É uma das maiores conferências da Europa sobre tecnologia que se realiza desde 2016 na capital. Este ano, devido à pandemia, os moldes serão diferentes. “A Web Summit vai receber até 100.000 participantes numa plataforma online que a empresa desenvolveu para sediar sua conferência de tecnologia Collision, que geralmente é realizada fisicamente em Toronto, no Canadá. O evento irmão da Web Summit que começou esta terça-feira, agora chamado Collision from Home, atraiu mais de 30.000 participantes esta semana, disse a organização.

“Temos desenvolvido software que permite a conexão a eventos há mais de meia década para que possamos entrar naturalmente online”, disse Paddy Cosgrave, co-fundador e CEO da Web Summit em comunicado, esta quarta-feira.

No entanto, a Web Summit ainda vai avaliar a possibilidade de ter uma audiência fisicamente na Altice Arena, local onde habitualmente decorre a cimeira tecnológica. Esta decisão, articulada com as autoridades de saúde, será tomada em Outubro.

“Os tempos podem ser incertos, mas uma coisa permanece verdadeira. Há um poder simples nas pessoas que se juntam. É por isso que a Web Summit estará online em Dezembro”, lê-se ainda na página da organização. O evento costuma realizar-se na primeira semana de Novembro, mas este ano, devido à pandemia, foi adiado para o mês seguinte.

Os bilhetes para a edição online já estão à venda, já os bilhetes para o evento presencial devem ser vendidos no início de Outubro.

