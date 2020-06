Joaquim Barroca não sabe como foram abertas duas contas na Suíça em seu nome

Castanheira Neves, advogado de Joaquim Barroca, um dos arguidos na Operação Marquês, alegou que o Grupo Lena até perdeu quota de mercado quando José Sócrates foi primeiro-ministro. Isto para contestar a acusação do Ministério Público de que o seu cliente, assim como as empresas do Grupo Lena das quais era administrador, terá pago a José Sócrates para obter favorecimentos em negócios.

O advogado disse ainda que o seu cliente não sabe como foram abertas duas contas na Suíça em seu nome, por onde o Ministério Público acredita que passaram fundos destinados a José Sócrates. Segundo o advogado — que nesta quarta-feira fez as alegações finais na instrução do processo da Operação Marquês pedindo a não pronúncia do seu cliente —, referiu que o Grupo Lena, entre 2005 e 2011, teve menos 121,1 milhões de euros em adjudicações do Estado.

O empresário Joaquim Barroca foi acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de corrupção activa de titular de cargo político, corrupção activa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Para Castanheira Neves, a acusação do MP é “ insustentável” e está cheia de “histórias deturpadas e factos irreais”.

Segundo a defesa de Joaquim Barroca, o seu cliente entregou provas de como não podia ter estado na Suíça no dia em que foram abertas duas contas além daquela que assume que pediu para abrir em seu nome. Esta terceira conta, diz, serviu para depositar cerca de sete milhões de euros referentes à venda de acções, numa operação que garante ser legal. Também nesta conta, o MP diz que circularam fundos que teriam como destinatário José Sócrates.

Em relação às duas outras contas, Castanheira Neves diz que o seu cliente estava, na data da abertura das mesmas, a acompanhar, em Portugal, a mulher, que estava a fazer tratamentos médicos. Recordou que o empresário, em interrogatório judicial, admitiu que contratou Carlos Santos Silva, o empresário amigo de Sócrates que também é arguido no mesmo processo, para o assessorar no Grupo Lena, e que nessa altura terá assinado papéis em branco que poderão ter sido usados para outros fins, nomeadamente para abrir essas contas que desconhece. A defesa do empresário alega mesmo que este não faz ideia dos valores que essas contas movimentaram, que nem conhece Ricardo Salgado, Armando Vara, Hélder Bataglia ou o primo de José Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa.

Para Castanheira Neves, a acusação sustenta-se “numa falácia”, porque o MP partiu da ideia de que o Grupo Lena estava envolvido em crimes de corrupção e “tentou prová-lo”. Mesmo na questão da internacionalização dos negócios, o advogado garante e diz que ficou provado que o Grupo Lena não precisou do Governo de Sócrates. De acordo com o advogado, essas provas foram entregues, mas o MP não as valorizou, porque em 2007 já o grupo tinha dezenas de obras no Brasil e tinha facturado 37 milhões de euros. Diz ainda que em alguns países, onde o MP diz que pode ter ocorrido favorecimento do Governo de Sócrates para o Grupo Lena conseguir negócios, as empresas até tiveram prejuízos. “No Brasil não houve obra pública e a Venezuela até causou prejuízos”, garantiu.