Covid-19: Três mortes e 367 novos casos. Lisboa ultrapassa Norte no número total de casos

Portugal regista, nesta quarta-feira, mais três mortes por covid-19, o equivalente a um aumento de 0,19%, fazendo aumentar o total de mortes para 1543. Há, ainda, 367 novos casos de infecção por covid-19, o equivalente a uma taxa de crescimento de 0,9%, fazendo aumentar o total de casos para 40.104. Estes são os dados do relatório de situação diário da Direcção-Geral da Saúde.

Os três mortos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o boletim da DGS. São um homem com idade entre os 30 e os 39 e duas mulheres, uma com idade entre 40 e 49 anos e outra com 60 a 69 anos.

Há 439 pessoas internadas, 73 das quais em unidades de cuidados intensivos. O número de recuperados ascende já a 26.083, mais 254 do que na terça-feira. Feitas as contas, o número de casos activos cifram-se em 12.478.

A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou a região Norte em número de casos positivos: conta, nesta quarta-feira, com 17.527 casos positivos e o Norte com 17.339. Não é a primeira vez que isso acontece — aconteceu a 16 de Março, quando ainda havia poucos casos no país.

Desde essa data, a zona Norte (onde apareceram os primeiros casos de covid-19 a 2 de Março) foi sempre a que mais casos de infecções teve em Portugal, mesmo que a certa altura o número de casos no concelho de Lisboa ou nos concelhos limítrofes fosse superior aos casos existentes em concelhos da zona Norte do país.

A 15 de Março, a região de LVT registava 116 casos, mais do que os 103 registados na zona Norte; o mesmo aconteceu no dia seguinte, quando a região da capital registava 142 casos e o Norte tinha 138. Daí em diante, a região Norte passou a ser aquela com mais casos sempre e as diferenças tornaram-se mais evidentes: a 31 de Março, a região Norte contava 4452 casos de infecção enquanto a zona de Lisboa tinha 1799. A 14 de Abril, o Norte ultrapassava a barreira dos 10 mil casos de infecção; em LVT, eram 3994. Os números na zona da capital começaram a escalar a partir de Maio e tinham vindo a aproximar-se cada vez mais dos da região Norte.

Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou, nesta quarta-feira, 82% dos novos casos identificados nas últimas 24 horas: 302. Foram ainda identificados 28 novos casos no Centro, 16 no Algarve, dez no Norte, nove no Alentejo e dois nos Açores. A região autónoma da Madeira não registou nenhuma infecção.

Em todo o mundo há mais de 9,2 milhões de casos positivos, 470 mil mortes e 4,6 milhões de recuperados desde Janeiro, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.