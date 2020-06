“Segunda vaga” vs. “não há descontrolo”. Peritos sem explicação para o que se passa na região de Lisboa

A reunião desta manhã entre o Presidente da República, primeiro-ministro e dirigentes políticos com especialistas resultou numa divergência de pontos de vista sobre a situação na Grande Lisboa, com interpretações diferentes do que foi dito pelos técnicos. A região pode estar a viver a segunda vaga de covid-19, houve quem admitisse, mas também faltam explicações para esta evolução na região. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu, no entanto, que não há “descontrolo” da pandemia.

