Governo e PCP separados por 1900 milhões de euros no reforço do SNS

O PCP apresentou 53 propostas de alteração ao Orçamento Suplementar, uma das quais prevê um reforço do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estimado pelo partido em cerca de 2400 milhões de euros, face ao Orçamento em vigor. No Suplementar, o Governo prevê um aumento do Orçamento do SNS de 500 milhões de euros.

