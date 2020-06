80% dos jovens portugueses consideram importante o papel da oposição

Quando, por via do consenso político internacionalmente reconhecido a Portugal acerca da luta contra a pandemia de covid-19, alguns comentadores criticam a falta de músculo das oposições face ao Governo, uma sondagem da Agência Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA, na sigla em inglês) revela um aspecto curioso. Os mil portugueses com mais de 16 anos consultados destacam o papel dos partidos da oposição para a democracia.

