A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Carlos Paulo, Samaritana e Samuel Maia - Eu fico contigo

Hoje é o Dia Nacional do Cigano. Este vídeo foi feito no auditório da Biblioteca de Marvila - não estávamos à espera de ser assim, mas gravámos. Quando eles começaram a cantar, tudo caiu, não estava mesmo à espera que assim fosse. Eles cantavam para Deus, eram ciganos e eu só pensava na música que não tinham aprendido, nas partituras que nunca leram, nos concursos em que não participaram, na injustiça do universo, em tudo o que os fez chegar ali, ter aquela forma de cantar e só cantarem para Deus. Em saber que nunca teriam as mesmas oportunidades que muitos outros, mas quem enfim, eram naturalmente isto - e as lágrimas escorriam-me dos olhos. Esta cultura, esta música, tudo isto é maior do que se pode imaginar ou crer. Nós gravámos e este é o primeiro vídeo do projecto A Música Portuguesa Cigana a Gostar Dela Própria mais produzido, mas foi por acaso, totalmente por acaso. O resto são eles, que são muito grandes. Eu cá por mim, sempre que ouço cantar, assim, seja o que for, com esta entrega e dedicação, acho que há esperança no mundo, muita mesmo.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos