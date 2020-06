O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre o Pride

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, you beautiful rainbows! Happy Pride month! Esta é a última quarta-feira do mês do Orgulho e não podíamos deixá-lo terminar sem lhe dedicarmos pelo menos um episódio.

Os motivos pelos quais temos de continuar a celebrar o Pride são sempre importantes e nós nunca os esquecemos. Fazemos questão de continuar a repeti-los e vamos continuar até que já não haja uma pessoa que seja oprimida, humilhada, abusada e violentada por amar.

Love is love is love is love. Sempre. Qualquer outra coisa que não seja a aceitação e respeito do amor, é ódio. E nós não alinhamos nisso! Celebremos o Orgulho, celebremos o amor, celebremos uns aos outros.

Contem-nos como celebram este mês lindíssimo no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]), ou enviem-nos uma mensagem de voz através do Anchor.”

