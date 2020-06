O melhor amigo do regime chinês

Caro leitor, se ainda não ouviu, oiça uma pequena parte que seja do último comício de Trump em Tulsa. Não fique por aí. Desperdice dois minutos da sua vida e leia os seus últimos tweets. Agora, pare escute e perca muito ou pouco tempo, conforme o interesse, a observar e a ler as comunicações do regime de Xi Jinping. Ao longo deste exercício, ponha de lado qualquer ideologia que possa existir na observação de um e outro. Não é para aqui chamada. Analise apenas a forma força e a credibilidade do que é transmitido. Neste seu papel de outsider relativo a qualquer um dos dois países, o que conclui depois de o ter feito?

Pois, na resposta a esta pergunta reside a explicação da ascensão meteórica de grande potência para superpotência global da China nos últimos três anos e meio. Tão simples quanto isso.

Quase sempre, o mundo geopolítico tende a explicar-se por fatores complexos, mas a sua base obedece à ordem natural ou racional das coisas e Trump torna tudo bastante simples.

Em pouco tempo, ficámos a conhecer mais do que em largos anos sobre algumas das práticas do regime chinês. As suspeitas passaram a factos sem contraditório. Os campos de concentração em Xinjiang, as manifestações em Hong Kong, as violações constantes aos direitos humanos e até o racismo latente que não fica atrás do americano em muitos pontos do país. Tudo somado até ao encobrir de factos relevantes no surgimento do vírus que comanda o mundo há largos meses, indiciam que bastaria uma presidência americana aceitável para descredibilizar ou desmantelar algum do poder e visão expansionista de Xi Jinping. Só que não e a atual, por mais ruído que faça e pelo que é notório, só o fortalece. Tanto assim é que muitos dos que há três anos relativizavam o atual presidente americano, hoje desvalorizam estes mesmos factos ligados ao regime chinês e à sua génese, exatamente porque do outro lado está quem está! Não deixa de ser irónico.

Mas esta explicação mais simples, também se afunila noutra mais complexa e que funciona como cimento desta realidade.

Muito para além do visível e do que às vezes sobressai, todas as políticas da Administração americana foram ao encontro desta ascensão chinesa que se reflete, por exemplo, na atual composição das mais variadas organizações multilaterais. A influência e o investimento chinês nessas instituições, grande parte das quais delineadas e criadas pelos americanos, cresceu como nunca em poucos anos e com resultados concretos. Em sentido inverso, a retração geopolítica dos EUA que obedece a uma estratégia concertada, andou de mãos dadas com a abertura de portas e o estender da passadeira ao regime de Xi Jinping. A Organização Mundial de Saúde, de que Trump se queixou tanto ontem, é só um exemplo entre muitos. Hoje, mais do dobro dos diplomatas chineses comandam agências chave das Nações Unidas em comparação com o número de diplomatas americanos naquela entidade. O cenário é idêntico na Organização Mundial do Comércio ou na da Propriedade Intelectual, área não menos relevante e que já é controlada pela China. Há pouco menos de dez, vinte ou trinta anos isto era totalmente impensável na ordem mundial e nem nos sonhos de Mao Tsé – Tung os fatores externos se teriam alinhado tanto e de forma tão facilitada para a sua concretização.

Muito se tem escrito e dito sobre o falhanço completo da estratégia do america first para os próprios americanos e questionam-se os efeitos dessa realidade nas eleições de novembro. Conforme avança o The Economist desta semana, numa sondagem do Chicago Council on Global Affairs, sete em dez americanos pretendem que o país desempenhe um papel credível na política internacional e acreditam que é melhor para a economia e o emprego americano que haja um comprometimento na esfera global. Só que demasiados demoraram a entendê-lo e a fragmentação interna atual sugere que pode ser tarde para emendar.

É que hoje também já não é só aos russos que interessa meter dinheiro na eleição de Trump. Com mais ou menos intensidade na guerra comercial ou na nova guerra fria, a sua presidência acabou por se tornar na melhor coisa que aconteceu aos interesses do regime chinês e de Xi Jinping. Trump até pode insultar ou elogiá-lo como faz repetidamente que tudo serve o presidente chinês da melhor forma e a outro nível.

Tulsa não desaparece. É a raiz, o mundo assiste e ele sabe-o.

Sem se aperceber, Donald John Trump é hoje uma marioneta nas mãos de regimes totalitários e do mais poderoso deles todos. E por mais que o cimentar da China como nação indispensável ao mundo nos possa arrepiar, é isso que se pode esperar de forma ainda mais fulminante e irreversível com mais quatro anos desta administração na Casa Branca. Todos os outros fatores da sua reeleição perdem relevância para os portugueses e europeus ao pé deste.

É importante entendê-lo até novembro.

