Maffei e a rebeldia em tempos a.P. e d.P.

O conhecido pensador e neurocientista italiano Lamberto Maffei viu traduzido, não há muito tempo, para a nossa língua, o último do seu tríptico, Elogio da Rebeldia, ao lado do Elogio da Lentidão e do Elogio da Palavra.

Em extrema súmula, não anda longe de Lipovetsky ou de Bauman no diagnóstico de um solipsismo militante que entristece o ser humano, do estabelecimento de uma rede de comunicação cada vez mais sofisticada para que nos sintamos mais fechados em nós; enfim, de uma sociedade que me parece mais “liquefeita” que “líquida”, adaptando Bauman.

Ora, perante a novidade que amiúde é olhar para dentro, até por via da sua formação médica, Maffei apela ao sobressalto de pensar e agir “fora da caixa”, mais próximo do que se fez outrora. Não seguir o rebanho, e daí a rebeldia – “os pobres também pensam”, como escreve –, aqui e além pintalgada com citações de Saramago.

Pouco me importa o marxismo latente no autor italiano, a ideia – verdadeira – de que sempre houve e haverá quem coma o pão feito com o suor dos outros e que é necessária uma reorganização de quem trabalha. Visão demasiado simplista das coisas, como a História nos vem demonstrando desde as experiências totalitárias comunistas. Mas visão essencial em época de fome, em virtude do que hoje é já uma realidade: a era a.C. e d.C. começa a conhecer uma subdivisão nodal – a era “antes da Pandemia” (a.P.) e “depois da Pandemia” (d.P.).

O instigador à rebeldia atira-se à plutocracia – e bem –, sendo que, a dado passo, questiona-se sobre o papel cada vez menos importante que a cultura desempenha no governo das sociedades, lembrando A República de Platão, passando pelos perigos do sono da razão de Goya e afrontando directamente: “mas, então, para que serve a cultura?”. Resposta: para “vestir as decisões políticas e económicas com roupa decente para que pareçam apresentáveis e não despertem suspeição”. Solução? A rebeldia da razão, não sem antes lembrar van Gogh: “cada vez mais acredito que não se deve julgar Deus por este mundo. É um esboço seu pouco conseguido. O artista tenta refazê-lo para ficar mais belo e mais significativo”.

Não podia estar mais de acordo com Maffei. É cada vez mais raro uma mulher ou homem de cultura que não tenha, ao menos aqui e além, de mendigar junto do poder político para poder sobreviver. E a pandemia aí está para o demonstrar. Simplesmente, isto nada tem de novo: os mecenas só pagavam tenças a quem ao menos os pintava de jeito favorecido; as igrejas construíram hordas de pintores, escultores, escritores para propagarem a fé e contarem uma narrativa; a propaganda, parte essencial de todos os regimes, tem os seus escribas habituais. Donde, a cultura sempre serviu para essa legitimação do poder que, por fim, repousa no económico.

A cultura dominante, ao menos estatisticamente, pois também sempre houve quem se não resignasse, correndo o risco de estiolar e morrer, ao menos de fome. Ou seja, não se culpe a cultura de algo que é comum a toda a Humanidade – não se morde a mão que alimenta. O problema é que deveríamos ter mecanismos, como sociedade, que permitissem às mãos alimentarem-se que não quando docilmente se estendem ao dono. E não falo de subsídios, mas da criação de condições concretas para que a dita “gente da cultura” arregace as mangas e trabalhe no que sabe fazer. Mas isso interessa verdadeiramente ao poder político? Desculpem a pergunta tão ingénua quanto sarcástica.

Lembrando um feliz encontro com Paul Ricoeur, Maffei recorda a plasticidade do cérebro na relação com o pensamento do filósofo francês de que só nos vamos conhecendo verdadeiramente através do outro. Diria que aqui falta Freud, com as transferências e as contratransferências que, na verdade, nos permitem conhecer os nossos traços de personalidade por oposição ou por coincidência com aqueles que surpreendemos no interlocutor. E essa mesma plasticidade – aquela que permite que áreas danificadas do cérebro desenvolvam sinapses com outras, por forma a desenvolver uma mesma função mediante uma via diversa da inicialmente programada – pode e deve ser aproveitada para que os indivíduos sejam educados no espírito crítico. À imunidade de manada, o espírito crítico anti-manada, contraporia eu.

E, por fim, uma liberdade vinculada ao conhecimento. A época pandémica em que vivemos é um momento que ficará nos livros como um exemplo acabado disto mesmo. Proponho ao/à leitor/a um exercício de conexão com o que Maffei sublinha. O que é ou não domínio da decisão alicerçada no conhecimento?

O realismo e a histeria face à covid-19; entidades supostamente independentes, integradas na Administração Pública directa, como é a DGS; a actual demonização dos jovens que, como gente de outras idades, se apercebe das contradições de um sistema de proibições e permissões que reflecte a importância de quem tem mais poder nas sociedades; os locais destinados à diversão mantêm-se encerrados, pelo que a proibição gera fórmulas alternativas mais perniciosas, porque totalmente desreguladas; o vírus, nos aviões, parece ser menos agressivo, pois permite que os passageiros não mantenham distância de segurança, desde que usem máscaras.

Rebeldia? Não. Continuemos no eterno repouso do sono acordado.