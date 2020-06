Mais uma vez a eutanásia

Pensava não voltar a escrever sobre a eutanásia, mas a primeira página do PÚBLICO de 19 de Junho, onde se lê em letras bem visíveis que a “Ordem dos Médicos não participa no processo da eutanásia”, obrigou-me a escrever mais estas linhas. Num artigo que escrevi e que o PÚBLICO publicou há uns tempos, dizia que se falava em morte assistida que, a meu ver, não era mais que uma frase muito suave e carinhosa que, da forma como era dita, escondia a palavra eutanásia. Ora finalmente já se pronuncia esta palavra também associada à assistência no suicídio. Quando se falava em “assistência”, lembro-me de ter dito que assistir entusiasmado a um jogo de futebol era diferente de assistir a alguém em sofrimento humano, isto é, estar com. E com quem estar? É simples, com quem necessita de ajuda e o médico assistente se puder curar, cura; senão puder curar, alivia; e se não puder aliviar, consola ou conforta, e cá está a questão do humanismo que já vem do tempo de Hipócrates. Mas hoje em certas situações e perante a necessidade de socorrer um doente em sofrimento, até já me perguntaram uma vez se eu era das esquerdas ou das direitas. Respondi dizendo que não fazia ideia, mas que sabia que perante um doente era médico, e nada mais.

Por mais voltas que dê nunca ouvi falar na “eutanásiologia”. Se existe, então era bom que os médicos que exercem essa especialidade a tenham escrita nas suas receitas médicas, ou na porta dos seus consultórios, como é o meu caso com a oftalmologia.

Só para terminar, transcrevo uma frase do teólogo e sacerdote Anselmo Borges, que surge no final de um texto publicado no DN: “Quando se trava um combate por vezes heróico contra a pandemia, querer voltar ao Parlamento com a eutanásia é, no mínimo, uma falta de pudor.” Pensando bem, esta frase vai ao encontro do que o bastonário da Ordem dos Médicos pensa e diz. E não se esperaria dele qualquer outra atitude.

M. Pinho Rocha, Porto

Buraco sem fundo

Alguns gestores têm uma tendência natural para esquecer que o Estado somos todos nós, e que o pagamento de prémios implica estar a utilizar verbas cuja proveniência é um suposto Fundo de Resolução, sendo este um termo criado para mascarar financiamento bancário com o dinheiro do Estado, que são os cidadãos, mas onde estes de forma subtil são sempre chamados a suportar os custos.

Já todos percebemos que a covid-19 tem maiores repercussões em economias menos robustas e é um argumento aparentemente válido para dizer-se que determinada instituição bancária vai precisar de nova injecção de capital, o que parece estar a tornar-se num ciclo vicioso, quando sabemos que as supostas dificuldades financeiras, não impedem a atribuição de prémios aos gestores.

A pergunta que faz sentido é se o fim do BES e a criação do Novo Banco, não foram apenas uma manobra concertada para a mudança de imagem, continuando o saco sem fundo?

Américo Lourenço, Sines