Nós, segundo Trump

Diz-se que para apreciar uma história é preciso torcer por alguém e torcer contra alguém. Não é verdade. Nas últimas horas tenho-me divertido a ler um livro no qual torço ao mesmo tempo contra o protagonista e contra o vilão. Aliás, penso mesmo que é a única maneira de o apreciar: trata-se do livro de John Bolton, ex-conselheiro da Casa Branca, no qual ele conta as suas memórias de Donald Trump. John Bolton considera-se como um anjo patriótico na corte do imperador incompetente. Trump, por sua vez, considera-se um “génio estável” e vota a Bolton o mais profundo desprezo. A verdade é que têm ambos razão — não sobre si mesmos, mas cada um sobre o outro.

