Pandemia piorou saldo com o exterior logo no primeiro trimestre

Uma queda mais forte das exportações do que das importações, principalmente com o impacto sofrido pelas exportações na segunda metade de Março, contribuíram logo no primeiro trimestre deste ano par a uma deterioração do saldo com o exterior da economia portuguesa, um primeiro sinal do que poderá estar a acontecer ainda com mais intensidade a este indicador durante o segundo trimestre deste ano por causa dos efeitos da pandemia.

