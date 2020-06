Nesta recta final do nosso campeonato, cada decisão das equipas de arbitragem é vista e revista à lupa, tornando-se por isso cada vez mais relevante, importante e decisivo nas contas finais, quer do campeão, quer dos lugares de acesso à Europa, quer, até, na luta pela manutenção. Daí que para o sector da arbitragem a pressão é cada vez maior e os erros têm um eco enorme na comunicação social e entre os adeptos. Contudo, não obstante haver erros e decisões que têm gerado alguma discussão e polémica, esta jornada trouxe-nos na luta acesa entre FC Porto e Benfica duas arbitragens positivas, dos provavelmente melhores árbitros da actualidade, que demonstraram serenidade e competência e onde também o videoárbitro (VAR) acabou por intervir no momento certo e de forma assertiva.

No jogo Benfica-Santa Clara, tivemos como principais casos os seguintes: ao minuto 22, aquando da marcação de um pontapé livre por Rashide, a bola foi na direcção de Cardoso que, no momento de ir tomar parte activa na jogada e de tentar cabecear a bola, foi claramente empurrado nas costas por Weigl. A infracção, que ocorreu dentro da área benfiquista, seria passível de pontapé de penálti, mas como o jogador açoriano estava claramente em posição de fora de jogo, foi esta a primeira infracção que ocorreu e, como tal, anulou a falta posterior do empurrão. Correcta, pois, a decisão da equipa de arbitragem em não assinalar penálti.

Ao minuto 44, o golo do Santa Clara, obtido por Anderson Carvalho, foi legal, não obstante haver um fora de jogo posicional do seu colega Tiago Santana. No entanto, este, ao não tomar parte activa na jogada, desinteressando-se da bola e não a tentando jogar, não teve qualquer impacto na acção dos seus adversários, acabando assim por não interferir no lance nem nos adversários.

Ao minuto 81, o principal caso de jogo. Penálti assinalado contra o Benfica por infracção cometida com a mão por Rúben Dias. De destacar que em movimento corrido o árbitro nada assinalou, mas por se tratar de uma acção passível de penálti, que consta no protocolo, o VAR foi ver o lance e por achar que houve inicialmente um erro claro e óbvio por parte do árbitro em nada assinalar, propôs a este a sua revisão no monitor. O árbitro, após ver o lance, considerou ter havido realmente uma infracção passível do castigo máximo. Na jogada podemos ver que os jogadores ao tentarem ir disputar a bola acabam por ter um movimento contrário que os levou ao choque natural - Cardoso recuou e foi de costas na sua movimentação e, no sentido contrário, Rúben Dias avançou e foi de frente para a bola. O contacto foi inevitável mas nenhum cometeu falta. O defesa do Benfica com o braço direito levantado, fora do plano do corpo, acima da linha do ombro e em posição não natural para a acção que estava a desenvolver tocou de forma deliberada com a mão na bola.

No jogo FC Porto-Boavista destaque para três lances: ao minuto 53, golo legal dos portistas sem qualquer infracção cometida ao nível do fora de jogo. Marega está a ser colocado em jogo por Ricardo Costa quando Corona faz o passe.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao minuto 58, penálti bem assinalado, por infracção de Dulanto sobre Marega. A entrada em tackle sobre o jogador portista fez com que este tenha sido derrubado no interior da área dos “axadrezados”, perdendo assim o controlo e posse da bola.

Ao minuto 68, dupla decisão correcta por parte da equipa de arbitragem. O assistente esteve muito bem ao observar que Marega estava em jogo - a linha virtual do fora de jogo confirmou essa legalidade por 7cm - e depois, quando se dá o cruzamento da bola para a área, Dulanto, de forma deliberada e ostensiva, interceptou o esférico com a sua mão esquerda, que completamente fora do plano do corpo e a ganhar volumetria, tocou na bola. Penálti detectado e assinalado de imediato pelo árbitro e obviamente validado, ou melhor, confirmado pelo VAR.

De destacar ainda destes dois jogos a utilização das cinco substituições que, nesta fase do campeonato, foram autorizadas. Cada equipa dispõe de três momentos no jogo para as realizar, sendo que se o fizerem ao intervalo, não contam para esses efeitos. De destacar que os cartões amarelos e vermelhos também podem ser exibidos fisicamente aos elementos técnicos que estão nos bancos. Antes eram só advertidos ou expulsos verbalmente, mas actualmente, tal como aos jogadores, o árbitro mostra o respectivo cartão. Foi o que aconteceu ao minuto 87 a Bruno Lage, treinador do Benfica, muito provavelmente por protestar alguma decisão da equipa de arbitragem.