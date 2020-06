Só o Benfica de Jesus desperdiçou uma vantagem como a do FC Porto

Kelvin. Dragão. Ajoelhar. Jesus. Estas palavras, de má memória para os adeptos do Benfica, remetem para o episódio que desencadeou o descalabro dos “encarnados” na I Liga, em 2013/14 – seguido da derrota nas finais da Liga Europa e da Taça de Portugal.

Foi esta a única temporada na história da Liga portuguesa (desde que a vitória vale três pontos) em que um líder deixou escapar uma diferença de mais de três pontos nas últimas seis jornadas.

São estes três pontos a vantagem actual do FC Porto, uma diferença que, na prática, é de quatro pontos, já que uma eventual igualdade pontual não chega ao Benfica para ser campeão, fruto da desvantagem no confronto directo.

Ainda que a história de pouco valha no relvado, há um dado curioso que poderá indicar alguma tendência. Esquecendo a diferença dos três pontos, apenas por três vezes na história da I Liga um líder a seis jornadas do final não terminou a época a festejar. Foi o tal Benfica de Jorge Jesus, em 2012/13, que desperdiçou uma vantagem de quatro pontos, foi o Sp. Braga de Leonardo Jardim, em 2011/12, que estava um ponto acima do FC Porto na 24.ª de 30 jornadas, e, há duas temporadas, o Benfica de Rui Vitória, que estava um ponto acima à jornada 28 e acabou sete pontos atrás na jornada 34.

O ponto comum entre as três ocasiões é o “ladrão” da liderança: sempre o FC Porto.

Isto equivale a dizer que as rectas finais já foram um suplício para o Benfica mais do que uma vez e que, no caso do FC Porto, já valeram ultrapassagens em photo-finish também mais do que uma vez.

E, se a história vale de alguma coisa, as probabilidades não favorecem uma possível ultrapassagem final dos “encarnados” ao actual líder portuense.

Calendários equilibrados, mas…

Há, neste contexto, mais duas condicionantes – e ambas mais determinantes do que a história. A primeira remete para o mau momento exibicional do Benfica – sobretudo defensivamente –, contraposto com o recente desempenho fulgurante do FC Porto frente ao Boavista, suportado numa alteração táctica que, aliada à confiança anímica, poderá continuar a dar frutos.

O que ainda falta jogar a FC Porto e Benfica FC Porto: Paços de Ferreira (F); Belenenses SAD (C); Tondela (F); Sporting (C); Moreirense (F); Sp. Braga (C) Benfica: Marítimo (F); Boavista (C); Famalicão (F); V. Guimarães (C); Desp. Aves (F); Sporting (C)

A segunda condicionante é o calendário. Em termos teóricos – e mesmo não sendo uma diferença avassaladora –, Benfica e FC Porto têm “montanhas” diferentes para escalar. E, se essa diferença existe, provavelmente favorece o líder.

Ambas as equipas vão defrontar o Sporting e ambas o farão em sua casa. Daqui pouca diferença vem, ainda que os “encarnados” tenham este jogo na sempre tensa última jornada.

Depois, o FC Porto tem jogo marcado com o Sp. Braga e Moreirense, quarto e décimo classificados, e o Benfica com Famalicão e Boavista, quinto e nono. Diferenças residuais, também aqui.

O desequilíbrio maior chega, sobretudo, num detalhe: enquanto o Benfica terá ainda pela frente um duelo frente ao V. Guimarães, sétimo classificado, ao FC Porto já sobram apenas jogos frente a equipas mal classificadas: Paços de Ferreira, Belenenses e Tondela.

Sendo certo que tudo isto tem peso relativo – até porque equipas bem classificadas poderão ter menos por que jogar, ao contrário de formações “aflitas” –, o peso do calendário restante pende, em termos teóricos, para o lado do FC Porto.