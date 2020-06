Real Madrid retoma comando da Liga espanhola

Se em Inglaterra a questão do título está praticamente arrumada, em Espanha continua ao rubro o duelo pelo primeiro lugar. Depois do triunfo sofrido do Barcelona sobre o Athletic, na terça-feira, o Real Madrid voltou a colar-se aos catalães na liderança da Liga espanhola, sendo que tem vantagem no confronto directo.

Isto porque os “merengues” se impuseram ao Maiorca, na 31.ª jornada, com um golo de Vinícius Junior (19’) e outro de Sergio Ramos (56’). Este 2-0, frente a um adversário que está abaixo da linha de água mas que criou um caudal ofensivo significativo, recolocou a equipa de Zinedine Zidane com os mesmos 68 pontos do Barcelona

Em Itália, a Udinese (a grande sensação da prova), aos 11’, já perdia por 0-2 com a Lazio (golos de De Roon e de Milinkovic-Savic), mas deu seguimento a uma época tremenda com uma reviravolta. Goosens reduziu aos 38’, Malinovsky empatou aos 66’ e Palomino assinou o 3-2 aos 80’, consolidando o quarto lugar e aproximando a equipa do Inter Milão. Isto porque os “nerazzurri” empataram em casa com o Sassuolo (3-3), o que significa que a Udinese ganhou pontos aos terceiro e ao segundo classificados.

Já a Roma, de Paulo Fonseca, esteve a perder em casa com a Sampdoria, graças a um golo de Gabbiadini, ainda festejou o empate por Jordan Veretout, mas viu o VAR invalidar o lance. A igualdade chegaria mesmo, mas no segundo tempo, por Edin Dzeko (64’), que ainda apontou o golo da reviravolta (88’). Com o 2-1, a Roma consolidou o quinto lugar na classificação.