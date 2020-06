Oito portugueses em Madrid, no regresso do World Padel Tour

Três meses e 20 dias depois de se terem disputados as finais masculinas e femininas do Marbella Master, o torneio inaugural do World Padel Tour (WPT) 2020, o Palacio de los Deportes San Pedro Alcántara, em Madrid, recebe a partir deste domingo o Estrella Damm Open 2020, evento que marca o regresso do circuito profissional de padel. A prova na capital espanhola será disputada sem público e contará com a participação de oito portugueses.

A paragem forçada devido à pandemia da covid-19 baralhou por completo o calendário da competição para 2020 e, para já, o WPT anunciou apenas que o retomar do circuito acontecerá no Madrid Arena, com dois torneios consecutivos: o primeiro torneio entre 28 de Junho e 5 de Julho; a prova seguinte entre 12 e 19 de Julho.

No regresso da mais importante competição de padel a nível mundial, Portugal estará representado por oito atletas, mas a participação portuguesa no quadro principal apenas estará garantida no quadro feminino, onde Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo têm presença assegurada a partir de quarta-feira.

Assim, os primeiros a entrarem em acção em Madrid serão os homens na pré-qualificação. A estreia dos jogadores nacionais acontecerá na manhã deste domingo, com Vasco Pascoal, que formará dupla com o argentino Facundo Domínguez, a defrontar a partir das 8h00 da manhã, horário de Portugal Continental, os espanhóis Javier Marti Hernanz e Miguel Semmler Arranz, dupla que recebeu um “wild card” para entrar no torneio.

Uma hora mais tarde, será a vez de Ricardo Martins entrar no court. O n.º 148 do WPT, que jogará com David Antolín Solla, terá pela frente na estreia em Madrid os espanhóis Carlos Vaño e Claudio Zurita.

Isento na primeira ronda do pré-qualifying, Diogo Rocha jogará igualmente no domingo, mas apenas da parte da tarde (16h00). O jogador do Porto terá à sua esquerda o catalão Marc Quílez e vai medir forças com o vencedor da partida que Ricardo Martins vai disputar da parte da manhã.

No quadro masculino, o último a iniciar a sua participação no Estrella Damm Open 2020 será Miguel Oliveira, que não terá que passar pela “pré-prévia”. O melhor português no ranking da WPT (58.º) vai fazer o segundo torneio no WPT ao lado de Antonio Luque e apenas jogará às 9h00 de terça-feira, na 2.ª ronda do qualifying, contra rivais ainda por definir.

Na variante feminina, o início do pré-qualifying apenas acontecerá na segunda-feira e, a partir das 12h00, começará a jogar no Madrid Arena a única dupla 100% portuguesa: Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro. As duas jogadoras nacionais vão ter que ultrapassar as irmãs Pilar e Maria Navarro Lópes-Barajas.

Com lugar assegurado no quadro principal, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo apenas jogam na quarta-feira. Ainda sem horário definido, Sófia Araújo vai competir da parte da manhã. Ao lado da argentina María Virginia Rieira, a atleta de Lisboa vai defrontar nos 16-avos-de-final uma dupla com pior ranking: Lucía Martínez Gómez e Ana Fernández De Ossó.

Da parte da tarde (14h00), será a vez de Ana Catarina Nogueira jogar. A n.º 9 do ranking mundial e a argentina Delfina Brea Senesi são favoritas contra uma dupla composta pela experiente Nelida Brito e a jovem Araceli Martínez Ibáñez.

Se Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira ultrapassarem os primeiros obstáculos em Madrid, na manhã de quinta-feira haverá um frente a frente entre as duas melhores jogadoras nacionais, o que garantirá a presença de uma portuguesa nos quartos-de-final do Estrella Damm Open 2020.