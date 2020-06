Liverpool prepara o champanhe com os olhos em Stamford Bridge

É uma inevitabilidade: pela forma avassaladora como o Liverpool tem dominado esta edição da Premier League, será campeão depois de um hiato de três décadas. Resta saber se é já na quinta-feira, caso o Manchester City não vença o Chelsea, ou se teremos de esperar por uma das sete jornadas que faltam para o fim de prova.

Nesta quarta-feira, na ronda 31 do campeonato, os “reds” deram mais uma prova de força. Em Anfield, esmagaram o Crystal Palace por 4-0, com dois golos em cada metade do encontro. Alexander-Arnold (23’) e Mohamed Salah (44’) fizeram o marcador funcionar antes do intervalo, Fabinho (55’) e Sadio Mané (69’) fecharam as contas, consumando a 28.ª vitória da temporada.

No mesmo dia em que o Manchester United bateu o Sheffield United, com um hat-trick de Martial (3-0), e em que o Wolverhampton manteve o sexto lugar, ao derrotar o Bournemouth com mais um golo de Raul Jiménez (1-0), o Liverpool deu um passo de gigante rumo à conquista do campeonato.

A equipa de Jürgen Klopp passa a ter uma vantagem de 23 pontos sobre o segundo classificado, com 21 pontos em disputa depois de concluída a jornada, o que significa que se o Manchester City (que só joga amanhã à noite) não vencer em Stamford Bridge, o título fica entregue.