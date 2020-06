Jonathan Safran Foer: “Eu sou essa pessoa, que sabe mas não acredita”

É fácil resumir o tema do novo livro de Jonathan Safran Foer: para combatermos as alterações climáticas e evitarmos o colapso do planeta temos de deixar de comer carne e outros produtos de origem animal ao pequeno-almoço e ao almoço. Esse gesto, não excessivamente grandioso (poderíamos continuar a consumi-los ao jantar), teria já um impacto decisivo, diz o autor.

