Autoridade para as Condições do Trabalho encontra “indício de trabalho dissimulado” na Casa da Música

A inspectora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Luísa Guimarães, disse esta quarta-feira numa audição no Parlamento que, apesar da acção de inspecção estar ainda a decorrer, “foi possível concluir em alguns casos pelo indício da existência de trabalho dissimulado”, os chamados “falsos recibos verdes”, nomeadamente no caso dos assistentes de sala e de técnicos de palco, mas não foi identificado, para já, casos desses entre os músicos e animadores musicais.

A inspectora-geral foi ouvida sobre a situação de trabalhadores da Casa da Música nas comissões parlamentares de Trabalho e de Cultura, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado Eduardo Barroco de Melo, PS, considerou que são “boas notícias” o facto da inspectora-geral da ACT ter afirmado na audição parlamentar que “há indícios que haverá falsos recibos verdes”. O deputado disse que essa “cultura laboral” de recorrer a recibos verdes mostra que a Casa da Música aposta num sistema “fomentador de trabalho precário”. O deputado elencou uma série de casos do seu conhecimento que estariam nesta situação, nomeadamente um “testemunho particularmente grave de um gestor de recurso humanos contratado a recibos verdes durante nove anos”.

Na semana passada, as mesmas comissões parlamentares os deputados já tinham ouvido a administração e um grupo representando os precários, na sequência de requerimentos do BE e do PCP. José Pena do Amaral, presidente do conselho de administração da Casa da Música, garantiu que “não existe uma situação de falsos recibos verdes” na Casa, e que a instituição está a “respeitar a lei”.

O conflito laboral existente na Casa da Música ganhou visibilidade pública a 28 de Abril quando foi revelado que um grupo de 92 funcionários e trabalhadores independentes tinha subscrito um abaixo-assinado contestando o modo como a instituição tratava os profissionais com vínculo precário, nomeadamente técnicos de palco, assistentes de sala e músicos formadores do serviço educativo, e que a pandemia tinha deixado sem trabalho.