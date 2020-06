Covid-19. É cedo para deixar cair as máscaras e para encurtar distâncias

Portugal não aparece no estudo assinado pelos investigadores Leonardo López e Xavier Rodó, ambos do Instituto para a Saúde Global (ISGlobal) Barcelona, em Espanha, que é especialmente dirigido aos países do hemisfério Sul que ainda não atingiram o pico da epidemia da covid-19. No entanto, o trabalho faz um o aviso que serve para todos. Os investigadores avaliaram o impacto que diferentes estratégias “pós-confinamento” podem ter numa segunda onda de casos e nas conclusões do artigo publicado na revista Nature Human Behaviour sublinham que a chave para evitar o pior desfecho está no comportamento individual dos cidadãos. Ainda é muito cedo para deixar cair as máscaras e para deixar de cumprir as regras de distanciamento social.

