Em Sintra fazem-se 73 inquéritos epidemiológicos por dia para travar a covid

O problema está identificado e as medidas já estão a ser tomadas. As equipas de saúde pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde (Aces) de Sintra, Amadora e Loures/Odivelas já começaram a ser reforçadas. O acréscimo de 20 médicos permitiu duplicar o número médio de inquéritos epidemiológicos realizados por dia. Esta é uma ferramenta considerada fundamental para identificar os casos positivos, isolá-los e quebrar cadeias de transmissão da covid-19 com a identificação dos contactos próximos.

