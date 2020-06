Número de imigrantes em Portugal subiu quase 23%. Já são mais de 590 mil

O número de imigrantes residentes em Portugal em 2019 subiu quase 23% em relação a 2018, revela o último Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), apresentado esta manhã. Neste momento há 590.348 cidadãos estrangeiros com título de residência válido, valor mais elevado desde 1976.

O reagrupamento familiar foi o motivo mais evocado para as novas autorizações de residência de cidadãos da União Europeia e de estados terceiros, com o Brasil, Nepal e Angola como os países mais representados. Seguiram-se os certificados de residência para cidadãos do espaço europeu (36.357, sobretudo do Reino Unido, Itália e França) e para o exercício de actividade profissional (com 31 mil, com Brasil, Índia e Nepal no topo). Os novos residentes que vieram estudar foram 13 mil, e aqui Brasil, Angola e Cabo Verde lideram.

A subida acompanha o crescimento que se verificou em 2019, ano em que se ultrapassou pela primeira vez a barreira do meio milhão, revelavam dados provisórios em Novembro de 2019. Os brasileiros representam um quarto do total, com 151.304 residentes, uma subida de 45,5% em relação ao ano anterior. A segunda comunidade mais representada é Cabo Verde, com 37.436 de residentes, seguida do Reino Unido, com 34.358, resultado do “efeito Brexit” . Os britânicos foram a segunda nacionalidade que mais novos pedidos de residência obtiveram, subindo 11,2%.

No topo das nacionalidades estrangeiras a viver em Portugal com autorização regular segue-se a Roménia, com 31.065 residentes, a Ucrânia, com 29.718, a China, com 27.839, Itália, com 25.408 , França, com 23.125, Angola, com 22.691 e Guiné-Bissau com 18.886.

Já em 2018 se verificara uma subida de imigrantes brasileiros, depois de dois anos de queda, em 2015 e 2016. Em 2019 foram emitidos 48.976 novos títulos de residência para imigrantes desta nacionalidade, o que representa uma subida de mais de 20 mil do que no ano anterior. Equivale a mais de um terço do total das novas autorizações concedidas a estrangeiros pelo SEF, que subiram quase 40%, ultrapassando às 129 mil — no ano anterior tinham sido cerca de 93 mil. Para se ter uma ideia da subida de estrangeiros, em 2015 concederam-se três vezes menos autorizações de residência (não chegaram às 38 mil).

Também prosseguindo uma tendência de anos anteriores em relação a novos residentes, continuam a subir os números relativos aos cidadãos italianos (com 7.865 novos títulos de residência), os indianos (com 6.267), nepaleses (com 5.010) e franceses (4.930).

É no distrito de Lisboa que se concentra a grande fatia da população estrangeira com 260.503 residentes. Segue-se Faro, com 92.603 e Setúbal, com 51.983. Em termos de concelhos Lisboa aparece novamente no topo, com 98.841 cidadãos residentes, segue-se Sintra, com menos de metade, 37.840 cidadãos, Cascais, com 30.328 e Amadora com 21.456 cidadãos.