Meio milhão de idosos vivem sozinhos em Portugal. A maioria são mulheres

Quatro em cada dez mulheres com 65 ou mais anos vivem sozinhas na União Europeia (UE). Os dados, divulgados esta terça-feira, pelo Gabinete de Estatística da UE, o Eurostat, revelam que cerca de 40% das mulheres residentes no espaço europeu vivem sozinhas, contra 19% dos homens.

Segundo o Eurostat, Portugal tem 512 mil idosos a viver sozinhos, mas mesmo assim, quando comparado com os restantes países da UE, o nosso país é dos que tem menos pessoas nesta faixa etária que não partilham habitação com mais ninguém. Porém, segue a tendência europeia e são as mulheres que mais vivem sozinhas: 417 mil mulheres com 65 ou mais anos vivem sozinhas, 32%, enquanto que essa situação apenas abrange 10%: 95 mil.

De acordo com o Eurostat, o país com a maior percentagem de mulheres com 65 ou mais anos a viver sozinhas é a Letónia com 49%, seguida pela Eslovénia e Alemanha, ambas com 45%. Na Finlândia e na República Checa, a percentagem de mulheres com 65 ou mais anos a viver sozinhas chega aos 44%. Seguem-se a Dinamarca com 33%, a Espanha com 31%, a Bélgica com 28% e Estónia com 26%.

Já no que diz respeito aos países com mais homens na casa dos 65 ou mais anos a viver sozinhos, a liderança cabe à Irlanda com 27%, seguida da Suécia com 25%, a Lituânia com 24% e depois a Finlândia onde essa percentagem fica nos 22%. Na Croácia a percentagem de homens com esse indicador fica-se pelos 16%, na Polónia pelos 15%, e na Eslováquia pelos 10%.