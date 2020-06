Marcelo veta lei dos sócio-gerentes aprovada por coligação negativa

O Presidente da República vetou o diploma que alargava os apoios aos sócio-gerentes, aprovado no parlamento com os votos contra do PS, justificando a devolução da lei à Assembleia da República com a lei-travão do Orçamento de Estado 2020 com a lei-travão do OE 2020, e sugere que partidos façam o mesmo através de proposta de alteração do Orçamento Suplementar.

Na mensagem enviada ao Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “esse alargamento – aliás socialmente relevante – tem suscitado, todavia, dúvidas de constitucionalidade, por eventual violação da lei-travão, ao poder envolver aumento de despesas previstas no Orçamento de Estado para 2020, na versão ainda em vigor”, tal como argumentava o PS desde a aprovação do diploma.

Para contornar esse problema, sugere que “a proposta de lei do Orçamento Suplementar para 2020, que está a ser discutida na Assembleia da República pode, porventura, permitir ultrapassar essa objecção de constitucionalidade”.

Assim, considera Marcelo Rebelo de Sousa que se permite ao Parlamento “que insira a matéria no contexto da discussão e votação da proposta de lei de Orçamento Suplementar”, “de molde a serem objecto de debate e virtual aceitação pelo Governo”, acrescenta.

“Tal caminho poderia poupar à Assembleia da República o ter de se pronunciar, novamente, sobre a matéria, confirmando o diploma mas deixando em aberto posterior controlo sucessivo da fiscalização da constitucionalidade”, escreve ainda Marcelo Rebelo de Sousa, revelando receios de que o PS venha a recorrer para o Tribunal Constitucional se a lei for promulgada.

A lei em causa alarga o apoio extraordinário à redução da actividade (layoff) de trabalhador independente aos microempresários e empresários em nome individual e foi aprovada a 28 de Maio, por proposta do PEV e com os votos contra apenas do PS. Já depois da votação, a bancada socialista assumiu, em comunicado, que o diploma aprovado “incorpora um forte risco de violação do disposto na Constituição” mas anunciou que ia esperar pela “decisão” do Presidente da República.

A proposta aprovada prevê que os sócios-gerentes das micro e pequenas empresas possam ter acesso ao regime excepcional aplicado aos trabalhadores independentes, sem ter em conta o número de funcionários que têm ao serviço ou a facturação anual. Actualmente, só podem aceder ao regime do layoff simplificado os sócios-gerentes que tenham um máximo de dez trabalhadores e uma facturação de 80 mil euros.