Coimas de 120 a 350 euros a quem participar em ajuntamentos além do permitido

As coimas variam entre 120 e 350 euros para quem for detectado pelas forças de segurança, em todo o território nacional, a desrespeitar as normas de saúde pública de prevenção e combate à covid-19, soube o PÚBLICO. A medida entra em vigor a partir de domingo e ficará estipulada no decreto que irá extinguir a situação de calamidade em todo o país, à excepção de concelhos e freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

