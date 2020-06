Vale tudo?

Andam as Associações de Defesa do Património, os arqueólogos, os historiadores de arte, os técnicos de Conservação e Restauro, os museólogos e as populações que amam os seus bens de referência a lutar abnegadamente pela dignificação do país e pela salvaguarda dos seus bens identitários, e eis que somos surpreendidos pelos buracos e habilidades processuais que torpedeiam as leis! Pensávamos que estas eram suficientemente sólidas... mas afinal de pouco valem aos monumentos quando outros valores cantam mais alto! Então já nem os edifícios classificados, e as suas envolvências (ZEP), estão imunes à desprotecção? Lemos o artigo de Carlos Cipriano no PÚBLICO de ontem e não se acredita: afinal, “não há fundamento legal para impedir a construção de uma moradia privada junto à Ermida de Nossa Senhora do Socorro, no Carvalhal (Bombarral). A isto se resumem as respostas da Direcção Geral do Património Cultural e da Câmara do Bombarral acerca do polémico projecto junto ao monumento classificado como Imóvel de Interesse Público. A DGPC diz que o lote da referida moradia tem capacidade edificativa, resultante de um loteamento aprovado pelo município em 1979, data anterior à abertura do processo de classificação da Ermida que é de 1982, pelo que não existem impedimentos legais à sua construção!” Parece que vale tudo, mesmo! Ou será que a DGPC esquece os poderes reforçados de que dispõe e a autoridade moral que a defesa do Património comum exige? Um monumento é, sobretudo, um corpo unívoco de circunstâncias históricas, físicas, estéticas, memoriais, paisagísticas - em suma, afectivas - que coabitam na gestão e fruição de um determinado espaço. Assume-se, neste caso, como um dos imaginários colectivos da comunidade. As classificações de imóveis de valor patrimonial deixam de ter valor retroactivo? Se as leis não servem para nada, se se assume o recuo dos grandes princípios civilizacionais como uma inevitabilidade, que mais resta? Sou dos que ainda confiam numa solução que salve o todo que é a Ermida da Senhora do Socorro e a beleza impoluta do sítio do Carvalhal.

Vitor Serrão, Lisboa

A falsa interioridade

Sou um dos muitos cidadãos que advoga ser necessário para o desenvolvimento do interior discernir entre o discurso da coesão e o discurso da veracidade. Pois não basta colocar recursos nas regiões menos desenvolvidas sem antes assumir que a diminuição das assimetrias regionais envolva um investimento selectivo e qualificador com o intuito de valorizar os respectivos territórios. Circunstâncias que devido a estratégias economicistas e pouco atractivas dos governantes levam ao desinteresse das empresas, no cômputo geral, trazendo diversos prejuízos (...) para o país. Por isso, é bom que tenhamos consciência disso e que a única forma de trazer à tona a “falsa interioridade” é continuar a combater diariamente o flagelo da desertificação apostando na diferenciação e qualidade dos produtos endógenos, embora não esquecendo os desafios ainda existentes.

Manuel Vargas, Aljustrel

