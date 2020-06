“Trump põe sempre a culpa de uma derrota numa fraude ou conspiração qualquer”

Lawrence Douglas, professor de Direito na universidade norte-americana de Amherst, autor do livro Will he go?, diz que as probabilidades de Trump não reconhecer uma derrota “são de dez em dez” e vai mergulhar o país numa crise de sucessão sem paralelo em 231 anos de História. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista realizada pelo jornalista Alexandre Martins.

