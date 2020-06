Tribunal obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, terá de usar máscara obrigatoriamente sempre que se deslocar em locais públicos em Brasília, determinou um tribunal federal esta terça-feira.

Desde o final de Abril que é obrigatória a utilização de máscara de protecção nos espaços públicos no Distrito Federal de Brasília para conter a propagação do novo coronavírus. No entanto, foram várias as ocasiões em que Bolsonaro apareceu sem qualquer tipo de protecção, por vezes, em contacto directo com outras pessoas.

Uma decisão da 9.ª Vara Federal Cível de Brasília, que respondia a uma queixa apresentada por um advogado que alertava para a “conduta irresponsável” do Presidente, vem obrigar Bolsonaro a respeitar a legislação em vigor. Caso contrário, incorre numa multa de dois mil reais (340 euros).

“Basta uma simples consulta ao Google para se ter acesso a inúmeras imagens do réu Jair Messias Bolsonaro transitando por Brasília e entorno do Distrito Federal, sem utilizar máscara de protecção individual, expondo outras pessoas à propagação da enfermidade que tem causado comoção nacional”, escreve o juiz Renato Coelho Borelli na sentença.

A medida abrange não só Bolsonaro, mas também funcionários e colaboradores do Governo federal. Recentemente, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi multado depois de aparecer numa manifestação sem máscara.

Nem Bolsonaro nem o Palácio do Planalto reagiram ainda à decisão judicial.

Desde que passou a ser obrigatória a utilização de máscara no Distrito Federal, Bolsonaro participou em dezenas de manifestações e outros actos de apoio em público sem cumprir esse requisito, embora o tenha feito em algumas ocasiões.

No Brasil, a epidemia está longe de estar controlada e nas últimas 24 horas foram registadas mais 708 mortes, elevando o número total para 51.407. O número total de casos de infecção pela covid-19 ultrapassa 1,1 milhão, marca apenas ultrapassada pelos EUA.