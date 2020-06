O conflito sino-indiano e a paz mundial

1. Sete Anos no Tibete, um filme realizado em 1997 por Jean-Jacques Annaud, retrata alguns episódios históricos que nos dão pistas para percebermos o estranho e quase imperscrutável conflito sino-indiano nos Himalaias. O argumento do filme é baseado no livro com o mesmo nome (Sieben Jahre in Tibet no original em língua alemã) da autoria do montanhista e geógrafo austríaco, Heinrich Harrer. Relata uma experiência real do autor, primeiro na Índia colonial britânica onde esteve detido durante a II Guerra Mundial; mais tarde no Tibete para o qual fugiu, aí permanecendo entre 1944 e 1951. Tornou-se amigo do jovem Dalai Lama até à invasão chinesa nos anos 1950 e ao seu exílio posterior na Índia.

