Lista sobre freguesias de Lisboa que vão ficar sob vigilância será fechada quinta-feira

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador regional de Lisboa e Vale do Tejo para o combate à covid-19, Duarte Cordeiro, prefere esperar pela reunião de Conselho Ministros de quinta-feira para anunciar a lista das freguesias da Grande Lisboa que inspiram mais preocupação e que, por isso, vão ter medidas de vigilância mais apertadas​​.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro António Costa anunciou que 15 freguesias dos concelhos da Amadora, Loures, Odivelas, Sintra e Lisboa, onde se encontram os surtos de contágios mais preocupantes, serão ser alvo de medidas de vigilância especial. Os concelhos da Amadora e de Odivelas ficarão, na totalidade, em situação de calamidade. Já em Loures, serão as freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e a de Sacavém e Prior Velho. Soube-se depois que, em Sintra, as freguesias de Queluz-Belas, Massamá-Monte Abraão, Agualva-Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro e Cacém-São Marcos. Em Lisboa, a freguesia que inspira mais preocupação é Santa Clara. Feitas as contas, se se considerar todas as freguesias de Odivelas e Amadora, a lista já vai nas 19, número esse já confirmado pelo ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, na manhã desta terça-feira.

“Essa informação vai ficar clara na quinta-feira”, disse, no entanto, Duarte Cordeiro, evitando assim equívocos com “uma alteração de última hora”.

Para o governante, o conjunto de medidas que foram na segunda-feira anunciadas para tentar conter o aumento de casos de infecção na região de Lisboa, e que passam pelo regresso à limitação de aglomerados com dez pessoas, à antecipação do horário de fecho de estabelecimentos às 20h, ou a proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço, teriam de ter um âmbito metropolitano e não apenas nos territórios mais críticos. “O meu entendimento é que se não fosse aplicado no contexto da Área Metropolitana de Lisboa poderiam perder eficácia, mais não fosse pela mobilidade que as pessoas têm, notou o secretário de Estado, que falava aos jornalistas à margem da da apresentação do autocarro-laboratório, que vai estar a circular no concelho de Cascais para a realização de testes serológicos aos residentes.

Nas freguesias onde se verificam situações mais preocupantes, haverá uma actuação partilhada entre municípios, protecção civil, autoridades de saúde e segurança social, no que diz respeito às vigilâncias. “Dessa forma, vamos procurar libertar os recursos que temos na saúde pública, naquilo que é a identificação dos casos positivos, todos os seus contactos e o isolamento”, disse o governante, acrescentando ainda que é uma forma de isolar situações que considerem ser um risco.

Essas equipas estão já a trabalhar, segundo disse, nos concelhos de Loures, Amadora, Lisboa e Sintra. “Houve uma necessidade de partilhar mais informação e mapear em conjunto. É essa georreferenciação que permite ir mais longe”, notou.

Um conhecimento “mais detalhado” de onde está problema permitirá agir mais rapidamente e tendo em conta as características da população. “Os municípios têm uma forma de estar, envolvem as suas iniciativas e acrescentam ideias. Aplicar todos os meios que o município tem, sabendo onde os pode aplicar, teremos muito melhores resultados”. ​