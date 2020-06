Cerca de 400 testes detectaram 71 casos activos em Reguengos de Monsaraz

A Câmara de Reguengos de Monsaraz anunciou nesta terça-feira, na actualização diária sobre o foco covid-19 no concelho, que “num universo de cerca de 400 testes realizados” até ao final de domingo, 71 pessoas estão infectadas.

Deste total, 63 são utentes e funcionários da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) e oito na comunidade de Reguengos de Monsaraz, cinco dos quais num único agregado familiar.

Para conter o foco epidemiológico, a autarquia local juntamente com a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) e a Autoridade de Saúde Pública decidiram criar uma Área Dedicada Covid (ADC) em Reguengos de Monsaraz nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições.

Os testes entretanto efectuados no local onde começou o foco infeccioso, no Lar da FMIVPS, mantêm os 17 positivos detectados nos trabalhadores da instituição e em 46 dos seus utentes. Encontram-se internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) três utentes e os restantes positivos estão a recuperar nas suas casas (trabalhadores) ou no Lar da FMIVPS (utentes).

Na Unidade de Cuidados Continuados Integrados desta Fundação, para já, os testes efectuados não identificaram a presença do coronavírus.

A autarquia reafirma que “não está considerada a decisão do cerco sanitário”, conforme indicação da Autoridade de Saúde Pública.