Verão em casa

Com o Verão à porta e os dias quentes a fazerem-se sentir, nada como trazer um pouco do imaginário estival para dentro de casa através de fotografias, quadros ou prints que celebram e nos (re)ligam a uma das épocas preferidas do ano. Os formatos XL são os meus preferidos, para um verdadeiro mergulho na nova estação.

Numa parede de um quarto, na sala, no hall de entrada ou mesmo no escritório, imagens de mar, praia, ondas, palmeiras, surf ou dunas pode ser uma forma fácil e simples de fazer pequenas mudanças de look e trazer para as nossas casas citadinas o charme e a leveza que uma casa de praia pode ter. Com a vantagem de poder ser substituído por outro tema noutra estação do ano.

Foto Hannah Blackmore

Numa escala mais real para um impacto maior, os prints ou fotografias em formato XL precisam sempre de uma boa moldura, e ficam bem não só na parede, como também no chão encostados a uma parede ou em cima de um móvel, como uma cómoda ou aparador.

Foto Pinterest

Podem escolher aqueles cujos tons mais se enquadrem na vossa decoração ou ir para a opção do preto e branco, para um verdadeiro look contemporâneo e intemporal.

Foto Pinterest

