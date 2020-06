Dia 70: por que dão os avós açúcar aos netos?

Mãe,

Hoje tenho perguntas sérias. São questões sobre os grandes mistérios da vida de uma mãe. Dada a sabedoria dos avós, tenho a certeza que lhes sabe dar resposta:

1. Por que é que as meias regressam sempre sem par da máquina de lavar?

2. Por que é que os miúdos acordam sempre no momento que nos acabámos de deitar?

3. Por que é que é impossível adormecer um bebé quando precisamos mesmo que durma?

4. Por que é que os maridos nunca sabem onde estão as fraldas?

5. Por que é que os avós gostam tanto de dar açúcar aos nossos filhos?

Espero ansiosamente pela sua sabedoria.

Beijinhos

Querida Ana,

Vens bater à porta certa porque, de facto, sei a resposta a todas essas perguntas.

1. Não andas a ler as minhas Histórias para Ler em Minuto e Meio, porque senão sabias que as meias têm apenas uma ambição: fugir dos pés malcheirosos. À primeira oportunidade desaparecem para a Terra das Meias Desemparelhadas. Mas, para não serem perseguidas, foge apenas uma meia de cada vez. O par da fugitiva escapa logo depois, quando é descartado por já ser inútil. E vivem felizes para sempre. Ou viviam. Porque, infelizmente, algumas donas-de-casa-muito-competentes começaram a comprar sempre meias iguais, para as emparelharem entre si quando alguma desaparece, o que perpetua por mais tempo a servidão das pobres coitadas. Contente com a explicação?

2. Os nossos filhos acordam no momento exacto em que adormecemos porque pressentem que quando estamos a dormir não conseguimos vigiar o seu sono com a mesma atenção. E, também, porque sabem que ganham alavancagem para a chantagem que se preparam para fazer: “Escolhe, mãe, preferes não dormir ou levar-me para a tua cama?” Aceita o meu conselho, cede o mais depressa possível, fica toda a gente a ganhar.

3. Eles nunca adormecem se percebem que temos pressa em despachá-los. Pensam qualquer coisa como: “Se a minha mãe está tão ansiosa por me ver a dormir é porque vai fazer qualquer coisa interessante, que a entusiasma e diverte, e se assim é, por que é que hei-de perder o programa?”

4. Os maridos nunca sabem onde estão as fraldas, porque podem!

5. Por que é que as avós gostam tanto de dar açúcar aos netos? Porque, coitadinhas, acreditam que sem um suborno então é que não têm hipótese nenhuma contra os pais.

Se tiveres mais dúvidas existenciais importantes, do Big Bang ao “O que fazemos nós na Terra”, manda-as pela volta do correio. Desde que não me peças receitas de cozinha, a tudo o resto respondo alegremente.

