Tivoli reabriu Palácio de Seteais e todos os hotéis no Algarve

Em Junho, a Tivoli foi reabrindo gradualmente hotéis encerrados: todos os do Algarve, além da jóia da coroa da rede, o Palácio de Seteais em Sintra, que também voltou a estar disponível para reservas.

Em todas as unidades hoteleiras, avançava a marca em comunicado, está implementado o selo Clean & Safe, mas a cadeia garante ir mais longe com um programa próprio de “segurança” para os clientes e colaboradores que “vem complementar as medidas já executadas” sob a égide do selo do Turismo de Portugal.

O programa da marca – integrada na Minor Hotels, que entre outros gere também a NH Hotels – passa, garantem, pela “adaptação dos serviços desde a chegada”, com “níveis reforçados de higienização” e a utilização de “desinfectantes específicos em todas as áreas públicas, incluindo lobbies, restaurantes, piscinas e quartos de hóspedes”. O espaço das unidades hoteleiras foi reorganizado para se assegurar o distanciamento físico.

Foto O Tivoli do Carvoeiro é um dos hotéis reabertos para a temporada DR

No Algarve, abriram, entre 8 e 19 de Junho, cinco hotéis Tivoli: Marina Vilamoura, Carvoeiro, Marina Portimão, Lagos e The Residences at Victoria.

Desde 10 de Junho, recomeçou a sua actividade o icónico Palácio de Seteais, em Sintra, Imóvel de Interesse Público, abrangido pela Paisagem Cultural e Natural de Sintra, Património Mundial​​ pela UNESCO.

O palácio neoclássico, que remonta aos finais do séc. XVIII com importantes alterações nas décadas seguintes, iniciou a sua vida hoteleira em 1954. Integrando actualmente a rede Tivoli, inclui o restaurante Seteais, além de bar e do Seteais Colares, espaço dedicado à degustação dos vinhos exclusivos desta região vinícola. O hotel dispõe ainda do spa Anantara, com três salas de tratamento.

Entre os luxos disponíveis, há até a possibilidade de arrendar todo o palácio para uso exclusivo: a “oportunidade” chama-se “Own a Palace a day” (possua um palácio por um dia) e, segundo a directora regional da Tivoli, Joana Jeunehomme, há até “muita procura do programa para casamentos, é uma proposta muito apetecível e diferente”. Quanto a preços para este luxo exclusivo, ficam sob consulta, sabendo-se que dá direito aos 30 quartos duplos e uso particular dos espaços públicos, jardins inclusive.

No site da Tivoli, o preço promocional por noite no Seteais, existindo outros descontos para estadias de mais de cinco noites, começa em 247 euros.​