Enoturismo está de volta à Quinta das Carvalhas com um terraço sobre o Douro

As portas para o enoturismo reabrem na Quinta das Carvalhas, incluindo uma oferta diversificada de programas. Para além da Quinta, o espaço Carvalhas Terrace passa também a estar acessível ao público, onde se realizarão degustações de vinhos complementadas por petiscos.

Situada na margem esquerda do rio Douro, junto à vila do Pinhão, a Quinta das Carvalhas “é a mais emblemática propriedade da Real Companhia Velha e ponto de descoberta desta que é a região Património da Humanidade pela UNESCO”, como citado em comunicado. Após a pandemia, programas como as exclusivas Vintage Tours e visitas em sightseeing regressam, bem como a loja de vinhos e o Carvalhas Terrace, “um cenário privilegiado", como refere a Real Companhia Velha em comunicado.

Aqui, a empresa vai promover provas de vinho, a solo e/ou em harmonização com tábuas de queijos, enchidos e outras iguarias da região, numa parceria com a Garçon Douro. De assinalar ainda que o espaço, com capacidade para 80 pessoas, reduziu este número para metade, cumprindo as normas da Direcção-Geral de Saúde.​

Junto ao Carvalhas Terrace, encontra-se a loja onde poderão ser comprados vinhos DOC Douro e Porto, do vasto portefólio da Real Companhia Velha. Dos vinhos apenas servidos a copo, o destaque é para a gama Carvalhas, da qual fazem parte o Vinhas Velhas tinto (8,50€), o Tinta Francisca (7€), o Touriga Nacional (7€) e o Branco (6€). Para os Portos, os valores são de 4 a 15 euros. Os apreciadores de espumante podem optar pelo recém-lançado Real Companhia Velha Pinot Noir rosé.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há ainda três opções de provas conjugadas: ‘Quinta das Carvalhas’ (19€), ‘Porto – Clássica’ (19€) e ‘Porto - À Descoberta’ (12€). Sugere-se ainda uma selecção de queijos de cabra e ovelha e enchidos típicos da região, apresentados “ao natural” – salpicão e presunto de Lamego ou de porco preto – ou “na grelha” – alheira, moira ou morcela, chouriça e misto de fumeiro. O pão, as azeitonas e ‘Quinta das Carvalhas Azeite Virgem Extra’ também estão disponíveis – os seus valores variam entre 2 e 25 euros.

Nesta primeira fase de desconfinamento, a Quinta das Carvalhas estará aberta aos sábados e domingos, entre as 13h e as 19h, mediante marcação.