Sociedade de investimento imobiliário do Bankinter e Sonae Sierra chega à bolsa de Lisboa

A Olimpo Real Estate Portugal (ORES Portugal), sociedade de investimento e gestão imobiliária (SIGI) criada pelo Bankinter e pela Sonae Sierra, será admitida esta quarta-feira à negociação na bolsa de Lisboa. O capital da sociedade, criada no final do ano passado, é actualmente detido pelo banco espanhol em 12% e pela Sonae Sierra, em 5,14%, estando os restantes 82,86% distribuídos por pequenos accionistas.

Com a admissão no Euronext Access, um segmento de mercado para novas entradas no mercado de capitais, as acções da ORES podem ser livremente transaccionadas, o que permite, segundo as entidades promotoras, o acesso dos investidores privados a um instrumento alternativo.

“Para o investidor privado, a aquisição de acções da ORES Portugal é uma oportunidade única para investir em activos imobiliários estáveis, com contratos de longa duração subscritos com operadores reconhecidos e de boa qualidade, localizados essencialmente nos maiores centros urbanos de Portugal e de Espanha, com uma gestão profissional e experiente executada pelo Bankinter e pela Sonae Sierra [do grupo Sonae, proprietário do PÚBLICO]”.

A ORES Portugal é a primeira SIGI criada em Portugal, e replica “a bem-sucedida experiência desenvolvida em Espanha através da Olimpo Real Estate SOCIMI, igualmente patrocinada e gerida pelo Bankinter e pela Sonae Sierra”, referem as duas entidades em comunicado. No país vizinho, a sociedade também está cotada em bolsa.

De acordo com informação divulgada em Dezembro de 2019, a ORES Portugal abrangerá “uma carteira de imóveis sob gestão superior a 500 milhões de euros”, o que a coloca “ao nível dos maiores players ibéricos”. E ainda que o veículo incluirá “uma carteira retalhista diversificada e que se antecipa virá a incluir supermercados, hipermercados, lojas comerciais, retail parks e escritórios, localizados essencialmente nos maiores centros urbanos de Portugal (…)”.

No comunicado conjunto desta terça-feira, é referido que, “neste momento, após a constituição e o aumento de capital da sociedade, a ORES Portugal já identificou vários activos imobiliários que poderão fazer parte do seu portefólio de investimento no curto prazo”.

O regime legal que permite a constituição das SIGI, existentes há vários anos em muitos países, foi criado em Portugal no início de 2019, apesar de ser uma promessa que já vinha, pelo menos, desde 2015. Estas sociedades podem ser um instrumento promoção do investimento e de dinamização do mercado imobiliário.