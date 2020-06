Governou assinou 16 contratos mineiros antes de publicar lei mais ambiental

Durante o ano de 2020 foram assinados entre o Estado português e promotores privados nove contratos de prospecção e pesquisa de recursos minerais e sete contratos de exploração. Afinal, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) não esperou pela publicação da nova regulamentação da lei das minas que irá apertar as malhas da legislação mineira na componente ambiental, adequando-a às exigencias do green mining (com objectivos ambientais). A informação do número de contratos assinados - e que não está publicada no site do organismo, porque se encontra em remodelação - foi divulgada pela própria DGEG e confirmada pela secretaria de Estado da Energia.

