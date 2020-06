Rio Ave vira resultado e vence em casa do Vitória de Setúbal

O Rio Ave venceu nesta terça-feira em casa do Vitória de Setúbal por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, ascendendo ao quinto lugar do campeonato com 44 pontos, a três do quarto, o Sporting de Braga.

Os sadinos adiantaram-se no marcador aos 25 minutos, por Guedes, mas os vila-condenses responderam de imediato e igualaram dois minutos depois, por Taremi, na conversão de uma grande penalidade, tendo passado para a frente aos 80’, por Gelson Dala.

Com esta vitória, o Rio Ave sobe ao quinto lugar com 44 pontos, menos três do que o Sporting de Braga, quarto, enquanto o Vitória é 12.º com 30.