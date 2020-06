Harry Kane já deu razão a José Mourinho

Desde a antevisão do Tottenham-West Ham que o futebol inglês fala, sobretudo, de José Mourinho. Numa atitude que já lhe é conhecida, o treinador português não só não deixou de responder aos críticos com recurso a estatísticas como centrou a atenção mediática em si mesmo, tirando-a de um plantel que viverá uma fase importante da temporada, na luta pelos lugares europeus.

E, para contrariar a opinião do ex-futebolista Paul Merson – que dizia que Harry Kane deveria mudar de equipa para marcar mais golos –, Mourinho detalhou os registos goleadores de vários avançados que treinou ao longo da carreira. Quis, fundamentalmente, provar que os seus avançados não têm problemas em marcar golos no modelo de jogo que implementa.

Nesta terça-feira, Kane já deu razão ao português, ajudando o Tottenham a vencer o derby de Londres por 2-0, um resultado que permite à equipa de Mourinho subir, à condição, ao sétimo lugar da Liga inglesa, mas, mais do que isso, pressionar Wolverhampton e Manchester United na luta pelos lugares europeus. O West Ham pode, por outro lado, terminar a ronda em zona de descida de divisão.

O jogo no novo estádio do Tottenham não foi a partida mais excitante de ver, mas, na primeira parte, acabou por ter algumas jogadas de qualidade e bastante luta a meio-campo – foi, sobretudo, um jogo mais mexido do que a generalidade das partidas do pós-confinamento.

Apesar de ser um jogo interessante, os lances de perigo não foram muitos. Aos 22’, houve uma boa jogada de Lucas, que terminou com defesa de Fabianski, e, já perto do intervalo, Son marcou o 1-0, mas o lance foi invalidado com ajuda do VAR. Antes do descanso, Lucas ainda teve outra boa oportunidade para marcar, mas voltou a desperdiçar.

Depois de três bons lances desperdiçados, o Tottenham regressou do intervalo novamente dominador - mais de 65% de posse de bola e alguns remates. Kane esteve perto do golo os 59’, mas foi um autogolo de Soucek que “desbloqueou” a partida, aos 64’, na sequência de um canto.

Já com o até então inofensivo West Ham mais balanceado para o ataque, Harry Kane “matou” o jogo num contra-ataque. E deu razão a Mourinho, como o português certamente ansiava. Em 2019/20, foi o 18.º golo do inglês em 27 jogos. Mais do que isso, foi o regresso aos golos de um jogador que não celebrava desde Dezembro do ano passado.