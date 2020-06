Faixa “White Lives Matter” na Liga inglesa vale investigação policial

A polícia inglesa anunciou nesta terça-feira que está a investigar a exibição de uma faixa com a frase “White Lives Matter, Burnley” durante o jogo da Liga inglesa, entre o Burnley e o Manchester City.

Em Manchester, minutos depois do início da partida da 30.ª jornada, e já após os jogadores das duas equipas e os árbitros terem colocado os joelhos no chão num gesto de solidariedade para com o movimento “Black Lives Matter”, um avião deu várias voltas no céu, exibindo o slogan “White Lives Matter, Burnley” [vidas de brancos contam, Burnley].

A polícia de Lancashire confirmou que vai realizar uma investigação ao caso, bem como o Burnley, que prometeu afastar do seu estádio os autores do slogan, garantindo que vai “colaborar em pleno com as autoridades” para identificar os responsáveis.

“Isto não representa de maneira alguma os valores do Burnley e cooperaremos com as autoridades para identificar os responsáveis e tomar as medidas apropriadas. Queremos deixar claro que os responsáveis por este ato não são bem-vindos ao Turf Moor [estádio do clube]”, vincou o clube, em comunicado.

Burnley é, recorde-se, uma antiga cidade industrial e de mineração do norte da Inglaterra e foi, em Julho de 2001, palco de distúrbios raciais. É também uma cidade na qual o partido de extrema-direita British National obteve alguns sucessos eleitorais no início dos anos 2000.

O slogan “White Lives Matter” tem sido usado por grupos de extrema-direita que se opõem ao movimento “Black Lives Matter”, que ganhou expressão após a morte do afro-americano George Floyd.

Os jogadores da Premier League decidiram por unanimidade ajoelhar-se durante os primeiros jogos de recomeço da competição, gesto popularizado durante as manifestações de protesto pela morte de George Floyd.

A mensagem “Black Lives Matter” também aparece na parte de trás de todas as camisolas no lugar dos nomes dos jogadores e um símbolo do movimento vai permanecer nos equipamentos até ao final da época.