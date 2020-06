Benfica perde com o Santa Clara e pode ver o FC Porto fugir no topo da Liga

O Benfica voltou a perder pontos na I Liga ao ser derrotado por 4-3 com o Santa Clara, nesta terça-feira, no Estádio da Luz.

Os “encarnados” realizaram uma má primeira parte e chegaram ao intervalo a perder por 1-0, depois de um golo de Anderson aos 44’, que aproveitou uma perda de bola fatal de Nuno Tavares.

Na segunda parte, o Benfica entrou com outra disposição e com Vinícius e Zivkovic nos lugares de Seferovic e Gabriel e, pouco depois chegou ao empate, num lance que contou com a participação do sérvio e conclusão de Rafa (50').

O Santa Clara, contudo, voltaria a colocar-se em vantagem, aproveitando uma bola parada - lances que têm sido fatais para os “encarnados” nos últimos jogos. Zaidu, saltou mais alto que Rúben Dias e fez o 2-1 para os açorianos (56').

Com melhor dinamismo do que no primeiro tempo, o Benfica voltou a empatar o marcador, com Vinícius, o melhor marcador do campeonato, a fazer o 2-2 (63').

E o avançado brasileiro colocaria mesmo os benfiquistas pela primeira vez a ganhar pouco depois, bisando no encontro (65').

Mas o Santa Clara não se rendeu e, após mais um lance de bola parada - desta feita um lançamento lateral - Rúben Dias toca a bola com a mão e comete penálti. Crysan não desperdiça a ocasião (80').

Mas o pior ainda estava para chegar para os lisboetas. Num lance mal solucionado, Zé Manuel, já nos descontos, faz o 4-3 para os açorianos, perdendo pela primeira vez na história com o Santa Clara.