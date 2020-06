Benfica deu a mão, FC Porto quis o braço e já lidera com algum conforto

Já sabendo da derrota caseira do Benfica, o FC Porto entrou em campo com motivos mais do que suficientes para não voltar a vacilar. E não o fez. O Benfica “deu a mão”, mas os “dragões” quiseram o braço, não se limitando a vencer o jogo. Com uma grande exibição, golearam o Boavista de forma clara, por números que até poderiam ter sido mais expressivos. O 4-0 surge num desempenho convincente e deixa os portistas com mais três pontos do que os benfiquistas no topo da I Liga – uma vantagem que, na prática, até é de quatro pontos, fruto da vantagem no confronto directo.

Antes da partida, Sérgio Conceição pediu mais penáltis, mais lances de área e mais oportunidades de golo aos “dragões”. E teve tudo isto, depois de ter feito uma “invenção” e elaborado um “onze” muito ofensivo na teoria – pelas peças escolhidas – e mais ainda na prática – pela disposição que tiveram no relvado.

O 4x4x2 foi, quando a equipa tinha a bola, algo próximo de um 2x6x2, com os laterais projectados no corredor – sobretudo Tomás Esteves, já que Corona foi utilizado como 10, nas costas de dois avançados. Uma equipa muito ofensiva, que permitiu aos “dragões” entrarem pressionantes e “abafar” o Boavista. Mas faltou o que tem faltado: a eficácia.

Na primeira parte, o FC Porto cumpriu o repto de Conceição, mas apenas pela metade. Pepe cabeceou aos 13’, após cruzamento de Sérgio Oliveira, e Marega rematou contra a “muralha” boavisteira aos 16’, após jogada de Tomás Esteves.

Depois de uma fase de maior equilíbrio, com o Boavista a conseguir um par de saídas rápidas que deixaram os portistas algo receosos – notou-se pelo reposicionamento imediato dos laterais –, o FC Porto voltou à carga. Aos 40’, Otávio inventou um lance que Corona, com pouco espaço, finalizou mal. Aos 45’, Marega, lançado na direita, cruzou para Soares não conseguir finalizar perto da baliza.

Positivo/Negativo Positivo Marega Foi mal vigiado, é certo, mas teve o mérito de ser mais frio e capaz do que tem sido. Belo desempenho do maliano.

Positivo Sérgio Conceição Corona a 10, perto da área, confundindo os centrais boavisteiros e libertando Marega, foi uma inovação decisiva.

Positivo Corona Decisivo, uma vez mais. Mostrou, novamente, que é o jogador-chave desta equipa. Negativo Dulanto O central do Boavista fez dois penáltis. Ambos escusados. Está tudo dito.

Negativo Boavista Ser “enganado” por Marega uma vez aceita-se, mas o Boavista teve tempo para corrigir durante o jogo. E não corrigiu.

Sem ser sufocante, o FC Porto teve lances suficientes para marcar, mas não marcou. Nada a que os adeptos não estejam habituados nos últimos tempos.

Uma substituição certeira

Após o intervalo, Conceição tirou o até então enérgico e envolvido Tomás Esteves por Manafá. E aquilo que seria uma alteração teoricamente errada, dado o rendimento satisfatório do jovem lateral, acabou por ser um tiro em cheio.

Aos 53’, Manafá e Otávio inventaram uma jogada em combinações curtas e entregaram a bola a Corona. Aqui, bastou esperar que o mexicano fizesse o que tem feito durante toda a época: ser criativo e, essencialmente, determinante.

Com um grande trabalho entre linhas, Corona recebeu a bola e isolou Marega, que marcou um golo cinco jogos depois e dedicou a Marcano, jogador lesionado para alguns meses.

Terminou o sofrimento do FC Porto, terminou a seca de golos de Marega e terminou, consequentemente, a falta de golos dos avançados portistas, que têm visto ser os defesas a “mandar” na arte do golo.

A partir daqui, o FC Porto controlou melhor a partida, estando claramente menos ansioso na procura de soluções verticais na área adversária. O futebol começou a fluir melhor e tanto melhor fluía quanto mais vezes Corona tocava na bola, entre linhas, na zona central. O Boavista nunca se adaptou à presença do mexicano naquela zona, algo que baralhou as marcações não só ao próprio Corona, mas também a Marega, bastante mais móvel e menos vigiado do que nos últimos jogos.

Aos 59’, o maliano fez valer esta confusão nas marcações, entrou na área – sempre descaído para o lado direito, entre o central e o lateral – e, apesar de o portista estar perto da linha de baliza, Dulanto cometeu um penálti tão claro como escusado. E Alex Telles não falhou, marcando o nono golo na I Liga – é o melhor marcador do FC Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de uma dupla oportunidade para Otávio, primeiro, e Corona, depois, Marega foi novamente lançado em profundidade. A jogada portista foi sempre a mesma e o resultado foi quase sempre bom. O maliano ganhou outro penálti – desta vez por mão na bola – e Alex Telles deixou Sérgio Oliveira bater o pontapé. O desfecho não mudou e o português “matou” o jogo.

Numa fase em que o FC Porto já controlava o jogo de forma tranquila, a equipa ainda arranjou tempo para repetir uma receita. A tal de aproveitar a fraca vigia a Marega. Fábio Vieira isolou o avançado, que fez o 4-0.

O FC Porto vai dormir como líder confortável, depois de uma exibição muito bem conseguida e de uma solução bem inventada por Conceição. E já só não será campeão nacional “se não quiser”.