Atlético de Madrid agarra-se à Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid venceu o Levante, por 0-1, nesta terça-feira, em jogo da ronda 31 da Liga espanhola. Com este triunfo, a equipa da capital espanhola não só ultrapassa o Sevilha no terceiro lugar como aproveita o empate do Getafe para consolidar o lugar de acesso à Liga dos Campeões – o Getafe está já a seis pontos. O Levante, por outro lado, continua o campeonato tranquilo, depois de uma derrota que não compromete os objectivos próximos e muito menos o futuro.

Para este jogo, Diego Simeone mudou sete jogadores relativamente à partida anterior. Um dos sacrificados foi o português João Félix, que, tal como Hernâni – e ao contrário de Rúben Vezo –, não teve a oportunidade de participar numa primeira parte que não teve muito para contar.

As excepções foram duas jogadas aos 15’ e aos 42’. Na primeira, Llorente pediu a bola entre os centrais e rodou com um grande pormenor técnico, antes de cruzar rasteiro para o encosto para golo de Diego Costa. Na segunda, Carrasco rematou forte, de fora da área, para uma grande defesa de Aitor Fernández.

E foi isto que houve para contar de uma primeira parte em que o Atlético dominou a partida e, tal como tem acontecido na maioria dos jogos do pós-confinamento, aplicou um ritmo lento e uma posse com pouca progressão.

Na segunda parte, o jogo foi mais “batido” e disputado. O Levante regressou do descanso com mais energia e, sobretudo, com uma linha de pressão visivelmente mais subida. Isto deu à equipa maior capacidade de disputar o jogo – teve quase 70% de posse de bola frente ao teoricamente mais cotado Atlético –, mas também acabou por expô-la mais. O Atlético pouca bola teve, mas, já com João Félix em campo, foi criando alguns lances em contra-ataque.

Um minuto depois de entrar, o português fez um remate perigoso, em boa posição, sem sucesso, e, cinco minutos mais tarde, voltou a poder rematar em posição ainda melhor, mas novamente sem desfecho feliz, com um remate muito torto. Tambem Koke falhou um lance claro de golo, aos 75’, tal como Borja Mayoral aos 80’.

Sem ser claramente mais forte, o Atlético venceu fruto da qualidade técnica de Llorente e da sagacidade de Diego Costa. E o Levante, mesmo dominando na segunda parte, pouco perigo criou.