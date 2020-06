O valor acrescentado da Arquitectura

No direito constitucional ao ambiente e à qualidade de vida e no direito à habitação e ao urbanismo, a Arquitectura tem um papel fundamental. As cidades que desenhamos, a paisagem e território que transformamos, os edifícios que construímos, impactam fortemente o desenvolvimento do país: social, económica e culturalmente. É no equilíbrio da sua produção nesses três vectores que os arquitectos defendem o bem comum, o interesse público e o desenvolvimento sustentável.

O arquitecto é um solucionador de problemas, um coordenador de disciplinas e equipas, um gerador de consensos. É nessa qualidade que deve reclamar, junto do poder político e público, fazer parte dos desafios: planeando, projectando e construindo soluções para os problemas urbanos, ambientais, habitacionais, que promovam o desenvolvimento social, económico e cultural.

A recuperação económica e social da Europa pós-Pandemia terá por base o Green Deal, que a CE apresentou no final de 2019 para combater a emergência climática e alcançar a neutralidade carbónica. Todos seremos chamados a contribuir no desenvolvimento de Planos e Medidas Estratégicas que permitam alterações nas diversas áreas do Pacto Ecológico Europeu da Ambição Climática. O importante investimento público nestas áreas, sob o chapéu do Programa de Recuperação Económica, exige uma acção concertada da sociedade civil. O arquitecto, construtor de soluções, deve fazer parte dessa política de investimento, agindo na defesa do interesse público, pela qualidade do ambiente, do urbanismo, da paisagem e da arquitectura. Compete a todos garantir o equilíbrio da equação entre sustentabilidade ambiental, económica e social. Importa trabalhar na questão da durabilidade e da qualidade da construção, por oposição a uma construção mais barata, mas também mais vulnerável à erosão e, por isso, menos sustentável. Afinal, se construirmos algo que perdure o dobro no tempo, estamos a reduzir a sua pegada para metade, potencialmente reduzimos os seus custos de manutenção e garantimos a função social do edifício.

A política de investimento, pública e privada, que esmaga os custos da encomenda e da construção, é própria de um país que não pensa a longo prazo, que se permite não ter em conta os custos de manutenção, de exploração e de desconstrução do que constrói, mas tão somente os custos imediatos de construção. A construção é responsável por 40% da emissão de CO2, uma percentagem demasiado expressiva para que negligenciemos a responsabilidade que todos temos no que construímos: encomendadores, arquitectos, engenheiros, paisagistas, cidadãos. Estamos habituados a reflectir sobre os custos do ponto de vista do economicismo, mas devemos reflectir sobre os custos do ponto de vista do ambiente. A sustentabilidade financeira da operação pode dar origem à insustentabilidade ambiental daquilo que construímos.

Os arquitectos portugueses são mais de 26000, espalhados nas mais diversas áreas, e é no seu papel de construtores de soluções, como projectistas mas também como funcionários da administração pública, que devem reclamar a mais valia que emprestam aos diversos sectores económicos onde actuam: o Ambiente, o Ordenamento do Território, a Acção Climática, a Economia, as Infraestruturas, a Habitação, a Economia, a Transição Digital, a Ciência, Tecnologia, o Ensino e a Cultura. É urgente evidenciar o valor acrescido pela nossa profissão e inverter o cenário de desvalorização da arquitectura.

O contrato público, enquanto instrumento que regula a relação entre quem encomenda e a quem é encomendado, deu lugar a um articulado de deveres para o segundo. Perderam-se direitos. Perderam-se garantias. Exigiu-se mais responsabilidade. Adjudica-se ao preço mais baixo, de forma transversal, seja na encomenda dos serviços de arquitectura, seja nas empreitadas de obras. E seria ingénuo pensar que isto não condiciona as condições de trabalho dos arquitectos, a sua dignidade, mas também a qualidade daquilo que se projecta e que se constrói no nosso país.

Em Espanha, prepara-se una “Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido”. Defende-se que qualidade não significa sobrecusto, mas sim a resposta adequada ao preço razoável. E, com ela, uma adequada remuneração dos projectistas.

É necessário inverter a ordem das coisas e que a uma crescente responsabilização, do arquitecto e restantes projectistas, e à qualidade que se exige — pois os desafios que enfrentamos não permitem outra resposta que não uma arquitectura de qualidade — corresponda a valorização do trabalho do projectista. A qualidade da nossa Arquitectura é reconhecida, dentro e fora de portas, e vai além da premiada. A diáspora dos arquitectos, a motivada pelo natural interesse dos nossos jovens em percorrer mundo e conhecer outras práticas, mas também a outra, forçada, resultado de uma fuga à crise económica, espalhou pelo mundo a qualidade da arquitectura que os nossos profissionais produzem e que é reconhecida.

Não nos resta senão defender, dentro de portas, junto do Governo, da Administração Pública e demais entidades, o valor da nossa arquitectura e dos nossos arquitectos.

Importa que os Arquitectos se reúnam em torno deste objectivo, e que o façam na associação pública que os representa – a Ordem — estando presentes, participando e exigindo, com espírito democrático e liberdade de pensamento, condição para que alcancem a necessária representatividade que lhes permita reclamar, seja junto do governo, seja junto da CE, a reposição da dignidade da sua profissão. E devem fazê-lo em conjunto com os restantes projectistas, porque a arquitectura que construímos é o resultado do contributo de muitas disciplinas e é preciso encontrar nelas os parceiros para inverter a tal ordem das coisas e, juntos, valorizar a arquitectura e dignificar a prática de projectar num país que, não tem dificuldades em perceber que a mediação imobiliária custe 5% do preço de venda daquilo que se construiu, mas tem dificuldades em entender que o trabalho conjunto de mais de uma dezena de projectistas, ao longo de muitos meses, senão anos, valha sequer 5% do custo da construção.

A Arquitectura é cidade, é território, é paisagem, é sociedade, é planeamento, é estratégia, é ambiente, é economia e é política. Criamos cultura, acrescentamos valor, geramos riqueza. Contribuímos para o bem de todos os cidadãos. Façamo-nos presentes. Todos. Actuemos dentro da dimensão política e social da nossa disciplina e reivindiquemos o direito de intervir na política de gestão do nosso território, da nossa arquitectura, da nossa paisagem. Enquanto arquitectos, devemo-lo a todos.