Restauro desfigurou cópia da Imaculada do Escorial de Murillo

Trata-se de um caso menor, mas a similitude com o que aconteceu em 2012 com o Ecce Homo de Borja, também em Espanha, não deixa de vir logo à mente. Desta vez, aconteceu em Valência, onde um coleccionador privado se queixou do trabalho feito por um restaurador de móveis a quem pedira que tratasse da limpeza de uma pintura do seu acervo familiar: uma cópia, feita no início do século XX por um autor não identificado, da Imaculada do Escorial, uma representação da Virgem realizada por Bartolomeu Murillo (1617-1682), celebrado mestre do barroco espanhol.

O resultado não correspondeu de todo ao pretendido: no final da sua intervenção, o artesão entregou ao coleccionador valenciano uma “versão” em que o rosto da Virgem surgia totalmente adulterado. Confrontado com a situação, convenceu o encomendador de que podia ainda reverter os danos, tendo surgido mais tarde com um segundo “restauro”, também ele bastante distante da obra que lhe tinha sido entregue.

A notícia foi avançada esta terça-feira pela agência espanhola Europa Press, e replicada pelo El País. O coleccionador, que não foi identificado, confessou que ficou “atónito” quando viu o que tinha acontecido à sua Imaculada do Escorial. “Já perdeu completamente o seu significado e o seu valor”, disse este proprietário de uma colecção familiar que inclui outras pinturas, mas também louças, móveis, espelhos, azulejos, armas e porcelanas. O coleccionador explica ter recorrido a este restaurador de móveis, quando procedeu a algumas mudanças na sua casa, por se tratar de alguém que normalmente lhe prestava serviços e em quem tinha total confiança. “Como restaurador de móveis, é muito bom, mas já o mesmo não se pode dizer dele como restaurador de pintura – são coisas muito diferentes”, notou.

À Europa Press, o proprietário adiantou ter recorrido já a um restaurador profissional na esperança de que, removidas as duas “intervenções”, se consiga chegar ao original: melhor dizendo, à cópia da Virgem de Murillo, já que o verdadeiro original se encontra no Museu do Prado – que, de resto, o emprestou, no ano passado, para uma exposição no Museu de Belas Artes de Álava, no País Basco espanhol. A pintura de Murillo, realizada entre 1660 e 1665, tem 206 por 144 centímetros, enquanto a cópia “valenciana” tem 120x80.

O El País contactou a Associação de Conservadores e Restauradores de Espanha (ACRE), que lamentou o caso, sublinhando porém que a situação poderia ter sido evitada se o coleccionador tivesse recorrido a um profissional. A ACRE aproveitou, de resto, a ocasião para reivindicar tanto junto do Governo central como dos das diferentes autonomias regionais legislação específica sobre a protecção do património que passe a salvaguardar os profissionais qualificados para fazer restauros e intervenções.

Foi também esta associação que alertou para a necessidade de evitar transformar a intervenção agora denunciada em mais um caso mediático como o que fez correr rios de tinta no Verão de 2012, quando Cecilia Giménez, uma mulher de 82 anos, decidiu, por sua exclusiva iniciativa, proceder ao “restauro” naïf de uma pintura representando a cabeça de Cristo, feita na década de 1930 por Elías García Martínez, e que decorava o Santuário da Misericórdia da localidade de Borja, em Saragoça. Na sequência das várias notícias e reportagens que correram o mundo, o “Cristo de Borja”, como ficou conhecido, deu origem a romagens turísticas e campanhas publicitárias, animou redes sociais e reality-shows, e deu até origem a uma ópera, lembra o El País!...

No presente caso de Valência, está apenas em causa património privado, realça a ACRE. “Queremos deixar claro que nenhum profissional com formação académica realizaria este atentado contra o património. Por esta razão, este tipo de ocorrência não pode ser confundido com uma intervenção de conservação-restauro, o que é ofensivo para a nossa profissão e prejudicial para o património, pois adensa a confusão acerca de quem são os profissionais capacitados para exercer com responsabilidade esta actividade”, diz a associação, em comunicado.